Halle (Saale)/DUR/jsp - Eine gute und glückliche Beziehung sieht bei jedem Pärchen anders aus. Es gibt kein Geheimrezept, dass eine lange und glückliche Partnerschaft garantieren kann. Doch mit fünf Tipps können Paare eine gute Grundlage schaffen.

Das Psychologiemagazin Psymag veröffentlichte den zweiteiligen Artikel "Fünf Dinge, die eine Beziehung ausmachen – Das Geheimnis einer guten Beziehung". Hier stellen wir die fünf Säulen vor, die zu einer guten und glücklichen Beziehung verhelfen sollen.

1. Eine realistische Erwartungshaltung

Wenn Partner zu hohe Erwartungen voneinander haben, können sie eigentlich nur enttäuscht werden. Das Verhalten des Lebensgefährten kann nicht oder zumindest nicht immer beeinflusst werden, denn es handelt sich um eine eigenständige Person.

Es ist wichtig für Paare ihre Erwartungshaltungen zu reflektieren und eventuell etwas herunterzuschrauben, um bösen Enttäuschungen vorzubeugen. Auch sollte dem Partner mehr Verständnis entgegengebracht werden, wenn er mal nicht so handelt, wie es sich die andere Person gewünscht hat.

2. Der richtige Umgang im Streit

Ein Streit gehört auch bei gesunden Beziehungen mit dazu. Sollte eine Person das Gefühl haben, nicht offen mit ihren Gefühlen umgehen zu können oder sogar Angst vor der Reaktion des Beziehungspartners haben, so spricht dies eher für eine ungesunde Beziehung.

Gefühle aller Art sollten in einer guten Beziehung sorgenfrei kommuniziert werden können. Auch im Streit sollten beide Partner respektvoll miteinander umgehen, versuchen eine Lösung zu finden und sich anschließend wieder annähern.

3. Offen sein

Je länger Paare zusammen sind, desto stärker ist in der Regel auch die Verbundenheit zueinander. Dazu gehört nicht nur ein gutes Sexleben, sondern auch Empathie, Sensibilität, Verständnis und Kompromissbereitschaft.

Es kann hilfreich sein, die Hintergründe von einem bestimmten Verhalten oder einer Streitsituation zu erfragen: Warum hat die andere Person so gehandelt? Wie kann mit so einer Situationen in der Zukunft besser umgegangen werden?

4. Selbstentwicklung und Selbstfürsorge

Beide Partner sollten in der Beziehung gemeinsam wachsen, aber auch die Möglichkeit haben, sich als eigenständige Personen weiterzuentwickeln, sodass niemand zu kurz kommt. Verständnis und eine offene Kommunikation sind an dieser Stelle wichtig.

Partner sollten sich regelmäßig selbst fragen, was sie sich wünschen und ob sie glücklich sind. Bei der Selbstverwirklichung ist es wichtig, auf die Unterstützung der Lebensgefährten zählen zu können und als Team zu funktionieren.

5. Die andere Person schätzen

In einer glücklichen Beziehung sollten sich beide Personen "gesehen" fühlen. Der Partner sollte nicht nur Liebe und Akzeptanz bekommen für das, was er ist oder besitzt, sondern dafür, wer er ist - mit allen positiven und negativen Eigenschaften. In einem Gespräch können Pärchen herausfinden, was sie aneinander besonders schätzen.

Um der anderen Person das Gefühl zu geben, "gesehen" zu werden, gehört auch, dass Partner sich gegenseitig trösten und aufbauen müssen. Auch Phasen, in denen eine Person schlechter drauf ist als die andere, gehören zum Zusammenleben dazu und müssen als Team bewältigt werden.

Was ist also die Grundlage für eine gute Beziehung?

Authentizität und Ehrlichkeit sind zwei wichtige Bausteine, die für die Grundlage einer guten Beziehung unerlässlich sind. Während Personen sich selbst treu bleiben sollten, muss auch für den Partner immer ein offenes Ohr da sein. Pärchen sollten wie ein Team funktionieren: In guten, wie in schlechten Zeiten.