Mutzen haben wie Krapfen an Silvester Tradition. Regional unterschiedlich, sind Bergische Mutzen kleine Bällchen aus Quarkteig. Hier ist ein Rezept mit Geheimzutat - für eine goldgelbe Optik.

Berlin - Kartoffeln geben Quarkmutzen nicht nur ein goldgelbes Aussehen, sondern machen den Teig auch locker und saftig. Darauf weist die Kartoffel-Marketing Gesellschaft (KMG) hin. Dafür wird einfach ein Teil des Mehls durch gekochte, mehligkochende Kartoffeln ersetzt.

Übrigens: Mutzen sind vor allem in Nordrhein-Westfalen, unter anderem im Bergischen Land und auch in der Eifel verbreitet. Rheinische Mutzen sind frittierte, platte, rautenförmige Hefeteigscheiben, die Bergischen Mutzen sind kleine Bällchen aus Quarkteig. Bei beiden gilt aber: Außenrum müssen sie schön zuckrig sein.

Hier kommt ein Rezept für Bergische Mutzen mit Kartoffeln:

Zutaten (für vier Portionen):

500 g mehligkochende Kartoffeln

300 g Weizenmehl (Type 405)

100 g Speisestärke

100 g Quark (40 Prozent Fett)

1 TL Backpulver

1 Päckchen Vanillezucker

4 Eier (Größe M)

150 g Zucker zum Wälzen (dazu optional etwas Zimt)

Salz

1 l Frittieröl

Zubereitung:

1. Die Kartoffeln waschen, trocken tupfen und für circa 20 min in Salzwasser gar kochen. Kurz abkühlen lassen, pellen und mindestens zwei Stunden (oder über Nacht) im Kühlschrank durchkühlen lassen. Anschließend zweifach durch eine Kartoffelpresse in eine Schüssel drücken, um einen sehr feinen Stampf herzustellen.



2. Die Eier, den Zucker und Vanillezucker sowie den Quark zum Kartoffelstampf geben.

3. In einer separaten Schüssel das Mehl, die Speisestärke und das Backpulver vermischen. Nach und nach zum Kartoffelstampf geben und alles mit einem Rührbesen zu einem glatten Teig verrühren.



4. Zum Ausbacken in einem Topf einen Liter Frittieröl vorsichtig auf etwa 160 Grad erhitzen. Mit zwei Esslöffeln die Mutzen abstechen und nach und nach in das heiße Öl geben. Im Öl wenden, sobald die Unterseite beginnt, sich zu bräunen.

5. Die fertigen Mutzen mit einer Schöpfkelle aus dem Öl nehmen und auf einem Küchenkrepp abtropfen lassen. Das Gebäck anschließend etwas auskühlen lassen und noch etwas warm im Zucker (bei Bedarf mit Zimt gemischt) wälzen. Direkt servieren.