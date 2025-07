Mainz - Frische Beeren schmecken im Müsli, als Dessert oder auf dem Kuchen immer noch am besten. Aber auch gefriergetrocknete und tiefgekühlte Beeren haben ihre Vorteile. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat für Erdbeeren und Himbeeren zudem die jeweiligen Preise verglichen. Drei kurze Steckbriefe:

1. Frische Beeren

Hier haben Verbraucher die Wahl zwischen Bio-Ware und konventionellen Produkten. Der Preis unterscheidet sich deutlich: Bio-Ware kostet mit durchschnittlich 1,72 Euro pro 100 Gramm mehr als doppelt so viel wie Beeren ohne Biosiegel (0,68 Euro). Bei den Himbeeren ist Bio fast doppelt so teuer wie konventionell, nämlich im Schnitt 3,16 Euro statt 1,69 Euro pro 100 Gramm.

Für die höheren Bio-Preise sorgen aufwendige Anbau- und Verarbeitungsmethoden sowie strengere Umwelt- und Qualitätsstandards. Dafür gibt es deutlich weniger Pestizidrückstände. Das ist laut den Verbraucherschützern gerade bei Beeren von Vorteil, weil diese nur vorsichtig gewaschen werden können, da sie so empfindlich sind.

2. Gefriergetrocknete Beeren

Diese Ware toppt die frischen Beeren beim Preis noch einmal. Durchschnittlich 15,37 Euro müssen Verbraucher für 100 Gramm gefriergetrocknete Bio-Erdbeeren hinblättern, heißt es von der Verbraucherzentrale. Die Himbeeren sind mit 11,48 Euro im Schnitt etwas günstiger.

Warum so teuer? Die Herstellung kostet viel Zeit und verbraucht viel Energie. Geschmack und Nährstoffe bleiben bei dem Entzug von Wasser dafür weitgehend erhalten. Vorteil: die gefriergetrockneten Beeren sind lange haltbar und damit auch außerhalb der Saison verfügbar.

3. Tiefgekühlte Beeren

Auch tiefgekühlte Beeren sind vom Verzehr an keine Saison gebunden. Die Verbraucherzentrale rät hier wegen der Pestizide ebenfalls zu Bio-Produkten. Bei Bio-Erdbeeren liegt der Durchschnittspreis pro 100 Gramm bei 0,99 Euro, bei Bio-Himbeeren sind es 1,03 Euro - beides also um einiges günstiger als gefriergetrocknete oder frische Ware.

Allerdings sollten Verbraucherinnen und Verbraucher Tiefkühlbeeren unbedingt erhitzen, bevor sie sie essen oder im Smoothie trinken. Und zwar mindestens auf 90 Grad, rät das Bundesinstitut für Risikobewertung. Der Grund ist, dass auf ihnen Krankheitserreger wie Noroviren sitzen können.

Tipp: Frisches selbst einfrieren

Wenn Sie ein paar frische Erdbeeren übrig haben, können sie Sie diese auch selbst einfrieren. Laut dem Bundeszentrum für Ernährung (BZfE)halten sie sich so gut ein Jahr.

Damit sie nicht zusammenkleben, die Früchte waschen, entstielen und möglichst trocken auf einen Teller oder in eine flache Schale legen. So vorfrosten, und wenn sie fest sind, in Beutel oder Dosen umfüllen. Und auch pürierte Beeren können Sie einfrieren.