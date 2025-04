Berlin - Er schmeckt fruchtig-säuerlich und wird vor allem in Süßspeisen verwendet: Viele halten Rhabarber daher für Obst. Botanisch gesehen ist er aber ein Gemüse. Warum also die Stängel nicht mal in einem herzhaften Gericht unterbringen? Etwa in diesem Kartoffel-Rhabarber-Salat der Kartoffel-Marketing-Gesellschaft (KMG):

Zutaten für 4 Portionen

100 g Crème fraîche

1 Orange

Salz

Pfeffer

600 g Kartoffeln (Drillinge, festkochend)

1 TL Zimt

1 TL Salz

300 g dünne, fest Rhabarberstangen

1 Orange

1 EL Zucker

4 EL Öl

100 g Babyspinat

1 Bund Rucola

Zubereitung