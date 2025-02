Köln - Tomatensuppe war als Kind mein Lieblingsessen. Ich mochte den süßen Geschmack des Sommers. Am liebsten ganz schlicht, mit gedünsteten Zwiebeln und wenig Knoblauch. Heute gehört Tomatensuppe immer noch zu meinen Lieblingsgerichten. Aber ich bin experimentierfreudiger.

Bei diesem Rezept kommt in die Suppe Quinoa, die ich im Backofen zuvor knusprig gebacken habe. Die Körner bringen einen nussigen Crunch in die fruchtige Suppe. Ihre Würze erhält die Tomatensuppe durch gebackenen Knoblauch. Er hat ein etwas anderes, cremig-mildes Aroma, wenn er in seiner Schale butterweich wird.

Das Highlight kommt dann zum Schluss: Zur Tomatensuppe reiche ich knusprige Parmesanchips und frittierte Salbeiblätter. Alles zusammen auf einem Löffel ist eine wahre Geschmacksexplosion!

Zutaten für 4 Portionen

200 g Quinoa (z.B. Tricolore)

Salz

5 Zehen Knoblauch

Olivenöl

100 g Parmesan (am Stück)

1 TL Thymian (getrocknet)

Pfeffer

800 g stückige Tomaten

400 ml Gemüsebrühe

10 g Salbeiblätter (optional)

1 EL Butter (optional)

Zubereitung

1. Quinoa in einem Topf mit 300 ml Wasser und einer Prise Salz zum Kochen bringen. Hitze reduzieren und Quinoa ca. 10 Minuten bei kleiner Temperatur mit geschlossenem Deckel köcheln lassen. Topf vom Herd nehmen und die Quinoa ca. 10 Minuten quellen lassen. Anschließend Deckel vom Topf nehmen, die Quinoa umrühren und etwas ausdampfen lassen.

2. Backofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorheizen.

3. Knoblauchzehen (in der Schale belassen) mit einem Schuss Olivenöl luftdicht in Alufolie verpacken und in eine kleine Auflaufform legen. Diese unten in den Ofen stellen.

4. Backblech mit Backpapier auslegen. Die Quinoa gleichmäßig auf dem Backblech verteilen und mit etwas Olivenöl beträufeln. Backblech in den Ofen schieben und die Quinoa ca. 20 min knusprig backen.

5. In der Zwischenzeit den Parmesan fein reiben und mit 1 TL getrocknetem Thymian und frisch gemahlenem Pfeffer würzen. Ein zweites Backblech mit Backpapier auslegen. Darauf jeweils mit etwas Abstand zueinander ca. 1-2 EL von dem Parmesan geben und zu einem Kreis formen.

6. Die Quinoa und den Knoblauch aus dem Ofen nehmen. Hitze auf 180 Grad reduzieren und den Parmesan ca. 6 min backen, bis er goldbraun ist. Anschließend aus dem Ofen nehmen und auf dem Backblech aushärten lassen.

7. Die Tomaten zusammen mit der Gemüsebrühe in einen Topf geben. Den weich gebackenen Knoblauch aus der Schale drücken, dazugeben und die Suppe einmal kurz aufkochen lassen. Das Ganze mit einem Pürierstab fein pürieren und dann ohne Deckel ca. 15-20 Minuten bei mittlerer Temperatur etwas einkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

8. Optional: Die Salbeiblätter waschen und gut abtrocknen. Die Butter in einer Pfanne bei mittlerer Temperatur schmelzen und die Salbeiblätter darin kurz anbraten, bis sie leicht gebräunt sind (werden sie zu dunkel, schmecken sie bitter). Auf Küchenpapier abtropfen lassen.

9. Vor dem Servieren jeweils eine Portion Quinoa in die Suppenschalen geben und dann mit der heißen Suppe auffüllen. Die Parmesanchips (und optional die Salbeiblätter) dazu servieren.