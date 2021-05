AOK warnt vor Betrugs-Anrufen rund um die Pflegeversicherung

Halle (Saale) - Die AOK Sachsen-Anhalt warnt vor einer aktuell verbreiteten Betrugsmasche. „In den letzten Wochen häufen sich bei uns die Hinweise zu verdächtigen Telefonaten, bei denen die Anrufer versuchen, von unseren Versicherten sensible Daten zu erhalten. Das passiert mittlerweile täglich und über alle Landkreise hinweg“, sagt AOK-Sprecherin Anna Mahler.

Die Betrüger geben sich als Mitarbeiter der Krankenkasse oder einer Behörde aus. Aufhänger für das Gespräch ist meist die Pflegeversicherung. „Die Betrüger spielen bewusst mit der Angst der Versicherten und behaupten, es würde kein Versicherungsschutz bestehen oder etwas mit dem Pflegegrad oder den Pflegehilfsmitteln nicht stimmen. Meist läuft es darauf hinaus, dass man ein Zusatzpaket kaufen soll“, so Mahler.

Die Täter hätten es auf Geld, Kontodaten oder andere persönliche Angaben abgesehen. „Immer, wenn sensible Daten wie etwa die Bankverbindung erfragt werden, sollten Sie skeptisch werden. So etwas erfragen unsere Mitarbeiterinnen und Mittarbeiter nicht am Telefon und sie stehen auch nicht unangemeldet vor der Haustür und verlangen Geld“, so die Sprecherin der AOK.

Wer einen entsprechenden Anruf erhält, sollte das Gespräch schnell beenden und sowohl die echte Krankenkasse als auch die Polizei informieren. (mz/slo)