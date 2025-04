Ob zuhause oder im Büro: Wer am Schreibtisch sitzt, braucht zwischendurch Bewegung oder will sich nach getaner Arbeit mal richtig verausgaben. Dazu braucht es nicht zwingend den Besuch im Fitnessstudio. Direkt vor der Haustür gibt es zahlreiche öffentliche Aktivplätze und Trimm-Dich-Pfade, an denen man etwas für seine Fitness tun kann. Rainer Zörner, Gesundheitscoach bei der AOK Sachsen-Anhalt, erläutert die Vorteile.

„Bewegung an der frischen Luft stärkt nicht nur das Immunsystem, sondern steigert auch das Wohlbefinden und die mentale Gesundheit“, erklärt Zörner. „Gerade wer viel Zeit im Büro verbringt, profitiert besonders von regelmäßiger Bewegung im Freien. Schon eine halbe Stunde am Tag kann spürbare Verbesserungen bringen.“.

Vielfältige Trainingsmöglichkeiten ohne teure Ausrüstung

Ein Vorteil des Outdoor-Trainings ist seine enorme Flexibilität: Es kann jederzeit und fast überall durchgeführt werden. Joggingstrecken, Radwege, Trimm-Dich-Pfade und öffentliche Fitness-Parcours bieten ideale Bedingungen für ein effektives Workout – und das meist kostenlos. Besonders beliebt sind dabei auch geführte Kurse oder Sportgruppen, die sich beispielsweise zum Yoga oder Cross-Training im Park treffen. „Vielen Menschen ist nicht bewusst, wie einfach es ist, draußen zu trainieren. Es gibt so viele Möglichkeiten – vom klassischen Laufen bis hin zu modernen Bewegungsformen wie Calisthenics oder Parkour“, sagt Zörner.

Ein weiterer Vorteil: Für viele Sportarten im Freien benötigt man keine teure Ausrüstung. Ein gutes Paar Laufschuhe, eine Yogamatte oder das eigene Körpergewicht reichen oft aus, um effektiv zu trainieren.

Calisthenics – Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht

Vor allem das sogenannte Calisthenics-Training, das auf Eigengewichtsübungen setzt, wird immer beliebter und kann an vielen öffentlichen Sportanlagen kostenfrei genutzt werden. „Wer glaubt, dass effektives Training immer mit teuren Geräten verbunden ist, liegt falsch. Bei Calisthenics wird das eigene Körpergewicht als Widerstand genutzt und Bewegungen ausgeführt, die die Muskulatur ganzheitlich beanspruchen und gleichzeitig die Koordination und Beweglichkeit fördern“, erklärt Zörner. Besonders beliebt sind Übungen wie:

Liegestütze: Sie werden gerne auch Push-ups genannt und trainieren den ganzen Körper. Je nachdem, wie Sie die Hände platzieren, werden Brust, Schultern, Rücken, Trizeps, Bizeps, Rumpf und Po unterschiedlich belastet.

Klimmzüge: Eine herausfordernde Übung für den Oberkörper, die vor allem den Rücken, die Schultern und die Arme kräftigt. Wer noch nicht genug Kraft hat, kann mit negativen Klimmzügen oder Unterstützung durch Bänder beginnen.

„Calisthenics ist ideal, weil es sich an jedes Fitnesslevel anpassen lässt und man überall trainieren kann – sei es auf einem Spielplatz, an einer Parkbank oder einer speziellen Calisthenics-Anlage“, so Zörner.

Ob allein, mit Freunden oder in einer Gruppe – die Möglichkeiten für Outdoor-Training sind vielseitig. Bei der kostenlosen AOK-Yogaschule lernen Interessierte jeden Sommer verschiedene Yoga-Übungen für eine bessere Beweglichkeit und gestärkte Muskulatur. Foto: Mahler / AOK Sachsen-Anhalt

Motivation durch Abwechslung und Gemeinschaft

Ob allein, mit Freunden oder in einer Gruppe – die Möglichkeiten für Outdoor-Training sind vielseitig. „Wichtig ist, dass man regelmäßig aktiv bleibt und sich eine Sportart sucht, die Freude bereitet. So bleibt die Motivation langfristig erhalten“, rät Zörner. Gemeinsame Sportaktivitäten können zudem den sozialen Austausch fördern und die Motivation steigern. „Gerade wenn der innere Schweinehund zuschlägt, kann es helfen, sich mit anderen zu verabreden. Das gibt zusätzlichen Ansporn und macht einfach mehr Spaß“, fügt er hinzu.

Besonders beliebt sind regionale Lauftreffs oder geführte Nordic-Walking-Gruppen, die von Sportvereinen angeboten werden. Auch die AOK Sachsen-Anhalt unterstützt gesundheitsbewusste Menschen mit kostenlosen Bewegungsprogrammen und Sportkursen im Freien wie beispielsweise die AOK-Yogaschule oder die AOK-Laufschule. „Unsere Programme helfen, regelmäßig in Bewegung zu bleiben und das Training in den Alltag zu integrieren. Viele Teilnehmer berichten, dass sie sich dadurch fitter und ausgeglichener fühlen“, betont Zörner. Wer sich für Outdoor-Fitness interessiert, kann sich bei lokalen Sportvereinen oder kommunalen Angeboten informieren und das passende Programm für sich entdecken.

Sachsen-Anhalt bietet zahlreiche Möglichkeiten für Outdoor-Sport. Von weitläufigen Wander- und Radwegen im Harz bis hin zu gut ausgestatteten Fitnessparks in Städten wie Magdeburg und Halle – für jede Fitnessstufe gibt es passende Angebote. Eine Übersicht über kostenfreie Fitnessanlagen gibt es beispielsweise unter www.trimm-dich-pfad.com.

Eine natürliche Art, gesund zu bleiben

Outdoor-Fitness ist nicht nur effektiv, sondern auch eine natürliche und nachhaltige Art, um in Form zu bleiben. Die frische Luft, das Tageslicht und die Bewegung in der Natur bieten zahlreiche Vorteile für Körper und Geist. Wer noch unsicher ist, kann an einem der zahlreichen kostenlosen Sportangebote der AOK Sachsen-Anhalt teilnehmen und die Freude an Bewegung im Freien entdecken. „Am wichtigsten ist, einfach anzufangen. Der erste Schritt ist oft der schwerste, aber danach wird es mit jedem Mal leichter“, motiviert Zörner.

Weitere Informationen zu den Angeboten der AOK Sachsen-Anhalt unter www.deine-gesundheitswelt.de.