Berlin - Kleider, Strick und Schuhe mit Pailletten, Strass, Metallfäden: Gerade zu Weihnachten und Silvester wird es auch in der Mode festlich. Doch wie stylt man die funkelnden Teile richtig – und vor allem: Was passiert danach damit? Stilberaterin Dunja Heß verrät, wie man Glitzer alltagstauglich macht und worauf man bei der Qualität achten sollte.

Saisonal, aber zeitlos: Glitzer liegt jedes Jahr im Trend

„Glitzer ist immer zwischen November und Februar besonders gefragt“, sagt Stilberaterin Dunja Heß. In diesem Jahr en vogue und viel gesehen: Glitzerröcke und -Blazer. Material-Mix und Kontraste lassen sie elegant wirken: „Zu den Feiertagen kann man es sehr schön kombinieren zu feinen Stoffen, etwa einer Seidenbluse.“ Zum Glitzerrock passen enge Teile oder auch mal im Gegenteil ein weiter ausgeschnittenes Shirt, sagt Heß.

Ein weiteres Highlight in diesem Jahr sind monochrome Looks: „Wir sehen derzeit viel Glitzer in Burgunder-Tönen. Ein einfarbiges Outfit, etwa eine Glitzerhose mit passendem Rollkragenpullover, wirkt besonders edel“, sagt Heß.

Wer lieber klassisch bleibt, kann zu Gold oder Silber greifen. „Das können wir die nächsten zehn Jahre immer wieder rund um Weihnachten und Silvester anziehen“, so die Stilberaterin. Eine Alternative dazu bietet Schwarz: „Schwarze Pailletten wirken besonders schick und extravagant - und sind das ganze Jahr über tragbar, weil sie nicht so weihnachtlich wirken wie Gold oder Silber.“

Qualität ist entscheidend

Das bedeutet: Wer die Glitzerteile gern und nicht nur einmal oder eine Saison lang tragen will, sollte beim Kauf auf die Qualität achten, rät Dunja Heß. Denn schlecht verarbeitete Pailletten oder glitzernde Stoffe können schnell unangenehm werden und kratzen: Man sollte etwa darauf achten, dass die Teile ein gutes Innenfutter haben, sagt Heß. Denn: „Wenn sie gar kein oder nur ein dünnes Innenfutter haben, wird es immer kratzen oder auch scheuern - das sollte man vermeiden, denn sonst trägt man die Teile nicht.“

Und auch die Verarbeitung spielt eine Rolle: „Also wirklich mal so ein bisschen dran wackeln und gucken. Löst sich da die Naht oder bleiben sie fest sitzen?“

Auch nach den Feiertagen klug kombinieren

Wenn die Saison vorbei ist, müssen die festlichen Kleidungsstücke nicht unbedingt bis nächstes Jahr in den Schrank, sondern können das ganze Jahr über getragen werden: „Man kann Glitzer-Teile 'downgraden', indem man sie zu Basics kombiniert“, erklärt Heß. Mit Feinstrick-Teilen oder Wollpullovern etwa. Das passe auch, „wenn man zum Beispiel mal einfach abends essen geht oder auf eine Geburtstagsparty.“