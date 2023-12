Kulturveranstaltungen im Ausland mit organisieren? Das ist etwa bei einem Freiwilligen Sozialen Jahr über das Programm Kulturweit möglich. Wer 2024 starten will, sollte sich rechtzeitig bewerben.

Berlin - Wer ein Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland machen möchte, kann das zum Beispiel über das Programm Kulturweit tun. Die aktuelle Bewerbungsrunde für das Bildungsprogramm der Deutschen Unesco-Kommission, das vom Auswärtigen Amt gefördert wird, läuft noch bis zum 12. Januar 2024.

Das Freiwillige Soziale Jahr startet dann am 1. September 2024 - und dauert sechs oder zwölf Monate. Engagieren können sich junge Menschen zwischen 18 und 26 Jahren.

Plätze auch in Zentral- und Westasien

Zu den Aufgaben können beispielsweise die Assistenz im Deutschunterricht einer Partnerschule, die Organisation von Kulturveranstaltungen an einem Goethe-Institut oder Projekte zur Umweltbildung in einem Unesco-Biosphärenreservat gehören. Für die Ausreise im September 2024 werden verstärkt Plätze in Europa (Baltikum, Mittel-, Ost- und Südosteuropa) und Zentral- und Westasien angeboten, wie die Deutsche Unesco-Kommission informiert.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bildungsprogramms erhalten ein monatliches Taschengeld und einen Zuschuss für Unterkunft und Verpflegung. Auch ein Sprachkurs im Gastland wird bezuschusst.

Gut zu wissen: Plant man nach der Schule einen Auslandsaufenthalt, können auch weitere öffentlich geförderte Programme in Frage kommen. Dazu gehören etwa der entwicklungspolitische Dienst Weltwärts oder das Europäische Solidaritätskorps.