Steuererklärung selber machen - Wie es richtig geht

Halle (Saale) - Die Steuererklärung - sie macht wohl niemand gern! Und so ganz ohne Steuerberater sind sich viele unsicher: Was kann ich absetzen? Was nicht? Welcher Freibetrag gilt in meinem Fall? Und wann muss ich das Pamphlet überhaupt einreichen? Dabei zählt für die meisten: Besser etwas zurückbekommen, als nachzahlen müssen.

Die dringendsten Fragen zur Steuererklärung haben Hilmar Speck, Steuerberater in Halle, und Heike Dreißig-Belz vom Steuerberaterverband Niedersachsen-Sachsen-Anhalt e.V. am MZ-Lesertelefon beantwortet.

Bertram K., Könnern: Wann ist die Abgabefrist der Steuererklärung für Rentner in diesem Jahr?

Die Abgabefrist für die Steuererklärung ist unabhängig davon, ob Sie Rentner sind oder nicht. Nutzen Sie keine Dienstleistung eines Steuerberaters, ist die reguläre Frist der 31. Juli 2021. Da der Tag in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, hat man ausnahmsweise bis zum 2. August Zeit.

Wer ist steuerpflichtig - und wer nicht?

Gisela W., Halle: Ich beziehe seit 2003 Rente und erhalte im Jahr 25.313 Euro brutto. Muss ich eine Steuererklärung einreichen?

Sofern der Rentenbeginn vor dem Jahr 2005 erfolgte, liegt der Steuerfreibetrag bei 17.555 Euro pro Jahr und Person. Dies ist die höchste Jahresbruttorente 2020, die noch steuerunbelastet bleibt: Wird er überschritten, wie in Ihrem Fall, ist eine Steuererklärung einzureichen.

Rainer M., Muldestausee: Meine Frau und ich sind seit 2003 Rentner und beide schwerbehindert. Wir haben seit Jahren keine Steuererklärung abgegeben. Unsere Rentenhöhe beträgt 30.072?Euro brutto und wir haben keine weiteren Einkünfte. Wir wohnen in einem Einfamilienhaus. Sind wir erklärungspflichtig?

Es klingt ganz so, als seien sie nicht erklärungspflichtig. Fragen Sie bei Zweifeln gern noch einmal im Finanzamt nach.

Edeltraud K., Merseburg: Mein Ehemann ist 2019 verstorben, er war 2011 in Rente gegangen. Ich selbst bin seit 2016 Rentnerin. Was bedeutet das steuerrechtlich für mich?

Da Sie mit der Witwenrente seit 2019 zwei Rentenzahlungen erhalten, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie eine Steuererklärung abgeben müssen. Lassen Sie das am besten von einem Steuerberater genau durchrechnen.

Ulf L., Querfurt: Ich bin seit 2003 Rentner und erhalte eine Altersrente über 23.240 Euro brutto im Jahr. Bin ich erklärungspflichtig?

Ja, Sie müssen eine Steuererklärung abgegeben, da Sie mehr als 17.555 Euro Rente im Jahr erhalten und das die höchste Jahresbruttorente 2020 ist, die noch steuerunbelastet bleibt.

Willi M., Halle: Meine Frau und ich sind vor 2005 in Rente gegangen. Wir bekommen gemeinsam jährlich etwa 36.000 Euro brutto. Müssen wir Steuern zahlen?

Ab einer Jahresbruttorente von 17.555 Euro pro Person und Jahr sind Sie steuerpflichtig. Deshalb wäre es relativ wichtig, zu wissen, wie viel jeder von Ihnen einzeln verdient. Dann könnte es gut möglich sein, dass einer oder sogar Sie beide nicht steuerpflichtig sind.

Daher würde ich Ihnen empfehlen, sich an einen Steuerberater zu wenden und das Ganze einmal genau durchrechnen zu lassen. Auch die steuermindernden Angaben sollten berechnet werden, gegebenenfalls sind außerdem noch weitere Freibeträge ansetzbar.

Steuererklärung: Wann kann eine Nachzahlung eingefordert werden?

Kerstin O., Lützen: Mein Ehemann ist in der Steuerklasse drei, ich bin in der Steuerklasse fünf. Unser Kind ist bereits erwachsen. Mein Mann ist der Hauptverdiener. Ich arbeite für Mindestlohn im Hotel, beziehe aber aktuell Kurzarbeitergeld. Kann es passieren, dass ich da viel Steuer nachzahlen muss?

Eine hohe Steuer müssen Sie eher nicht nachzahlen, aber Steuernachzahlungen sind wegen des Kurzarbeitergeldbezugs an sich nicht ausgeschlossen. Das Kurzarbeitergeld ist zwar selbst steuerfrei. Doch es erhöht den persönlichen Steuersatz beziehungsweise die Steuerlast des restlichen Einkommens. Erklärungspflichtig sind Sie sowohl wegen der Steuerklassenkombination 3/5, als auch wegen des Kurzarbeitergeldbezugs in jedem Fall.

Adriane L., Bernburg: Meine Schwiegermutter muss jetzt nach Aufforderung vom Finanzamt Steuererklärungen für mehrere vergangene Jahre abgeben. Denn sie hat sie nur bis 2012 eingereicht. Sie ist seit 2006 Rentnerin und mein Schwiegervater, also ihr Mann, seit 2010. Was sie verdient, weiß ich leider nicht.

Mit der Abgabe über mehrere Jahre zu warten, ist unzulässig. Verspätungszuschläge und Zinsen können die Folge sein. Ihre Schwiegermutter ist auf Grund der Aufforderung des Finanzamtes verpflichtet, umgehend die Steuererklärungen nachzureichen. Mit der des letzten Jahres sollte man dann mit dem Finanzamt klären, ob Erklärungen für zukünftige Jahre erforderlich sind. Ansonsten rate ich zu einem Termin beim Steuerberater, auch um vorab genau zu klären, welcher Kostenaufwand ansteht.

Arnold B., Wittenberg: Ich bin seit 2001 in Rente und beziehe Witwerrente. Ich hab aber bisher eine Nichtveranlagungsbescheinigung vom Finanzamt bekommen, weil mein zu versteuerndes Einkommen weiterhin unter dem Grundfreibetrag lag und ich voraussichtlich keine Einkommenssteuer zahlen muss. Nun fordert mich das Finanzamt dennoch auf, für die Jahre 2015 bis 2019 eine Erklärung abzugeben?

Sie müssen auf jeden Fall umgehend darauf reagieren und auf Grund der Aufforderung die Steuererklärungen auch nachreichen. Das Finanzamt ist nicht verpflichtet, Ihre Einkünfte jährlich zu prüfen und auch nicht verpflichtet, Sie jährlich an die Steuererklärung zu erinnern. Ihr Verschulden wäre aber selbst in diesem Fall höher als ein eventuelles Verschulden des Finanzamtes.

Jutta J., Bernburg: Ich bin 78 Jahre alt, 2006 in Rente gegangen und wohne in einem Einfamilienhaus. Ich bin chronisch krank und daher teilweise von der Zuzahlung befreit, außerdem beziehe ich nur Alters- und Witwenrente. Trotzdem kommt der Lohnsteuerhilfeverein immer auf 700 bis 800 Euro Nachzahlung. Kann das stimmen?

Ja, das kann sein. Da der mit Rentenbeginn ermittelte Rentenfreibetrag nämlich faktisch gleich bleibt, steigt mit jeder Rentenerhöhung gleichzeitig die Höhe der steuerpflichtigen Einkünfte, die dann zu einer Nachzahlung führen.

Michael H., Naumburg: Ich mache meine Steuererklärung immer selbst und finde die Nachzahlung in jedem Jahr sehr hoch. Was könnte ich falsch machen? Oder zieht das Finanzamt den Freibetrag vielleicht nicht ab?

Den Grundfreibetrag, also das steuerliche Existenzminimum zieht das Finanzamt automatisch ab. Dies muss nicht gesondert beantragt werden. Der Fehler muss also woanders liegen. Melden Sie sich doch einmal bei einem Steuerberater und lassen Sie sich das Prozedere genau vorrechnen.

Was lässt sich von der Steuer absetzen?

Simone S., Coswig: Sind Transaktionskosten abzugsfähig?

Laufende Werbungskosten sind gemäß 20 (9) EStG leider vielfach ausgeschlossen. Unter bestimmten Bedingungen sind jedoch Transaktionskosten gemäß § 20 (4) EStG abzugsfähig. Dies insbesondere im Bereich der Veräußerung.

Hartmut K., Halle: Meine Ehefrau ist mittlerweile im Pflegeheim untergebracht. Sind diese Kosten abzugsfähig?

Hier gibt es verschiedene Varianten: Eventuell gilt für Sie der Ansatz außergewöhnlicher Belastungen gemäß § 33 EStG, wonach die zumutbare Belastung und Erstattungen zu berücksichtigen sind beziehungsweise der Behindertenpauschbetrag.

Manche Kosten, die nicht als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden können, kann man als Heimunterbringung stattdessen (teils) als haushaltsnahe Dienstleistung geltend machen. Hierzu müssen Haushalt, Kosten und Ansatz genau geprüft werden. Ob ein eigenständiger Haushalt im Pflegeheim vorliegt, kann entscheidend sein.

Andrea O., Leuna: Sind Krankenversicherung und Pflegeversicherung absetzbar?

Ja. In der Anlage Vorsorgeaufwand müssen Sie alle Versicherungsbeiträge für die Altersvorsorge und die sonstigen Vorsorgeaufwendungen angeben, um sie als Sonderausgaben geltend machen zu können. Dazu zählen auch die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge.

Angelika E., Eisleben: Sind eigene Hausrats- und Haftpflichtversicherungen absetzbar?

Die Hausratsversicherung für den eigenen Haushalt ist nicht abzugsfähig. Die Haftpflichtversicherung wiederum schon. Sie muss als Sonderausgabe in der Anlage Vorsorgeaufwand angegeben werden.

Annette E., Dessau: Mein Ehemann macht mit unseren Kindern am Abend Homeschooling. Dabei nutzt er seinen PC. Kann er den nun steuerlich absetzen?

Da Ihr Mann den Computer nicht bei der eigenen Arbeit nutzt, kann er bei ihm nicht steuerlich angesetzt werden. Das liegt daran, dass die Kinder keine Einkünfte haben. Zudem ist der Kinderfreibetrag auf Ausgaben wie diese ausgerichtet.

Insofern der PC betrieblich genutzt und angeschafft werden würde, kann dieser PC neuerdings ab dem Jahr 2021 als Werbungskosten unter Anwendung einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von einem Jahr angesetzt werden.

Anika Würz notierte die Fragen und Antworten. (mz)