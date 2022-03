Polizei warnt: So nutzen Betrüger die neue Bezahl-Funktion bei Ebay-Kleinanzeigen

Wer bei Ebay Kleinanzeigen kauft oder verkauft, der kann inzwischen fast immer über das Portal direkt bezahlen. Was zum Schutz vor Betrügern dienen soll, lockt jedoch Kriminelle an. Die Polizei warnt vor einer perfiden Masche.

Halle (Saale)/DUR/slo – Eigentlich soll die neue Bezahlfunktion Ebay Kleinanzeigen bequemer und sicherer machen. Doch wie so oft haben Betrüger bereits einen Weg gefunden, darüber arglosen Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Grundsätzlich ist die Masche einfach: Ein Betrüger kauft vermeintlich und will über die neue Funktion bezahlen. Dabei täuscht er aber vor, dass irgendetwas nicht geklappt hat. Der nichtsahnende Verkäufer bekommt daraufhin eine täuschend echte Nachricht, wonach er bei Ebay Kleinanzeigen seine Kreditkartendaten neu eingeben solle.

Wie die Polizei berichtet, gehen die Täter dabei so professionell vor dass das Opfer per Link auf eine neue Seite gelockt wird, wo ihn die Täter sogar per Livechat unterstützen, seine Daten einzugeben. Ist das Geschehen, greifen die Täter zu und kaufen mit den ergaunerten Bankdaten ein.

Wer also bei Ebay Kleinanzeigen der anderen Portalen auf so eine Masche stößt, sollte größte Vorsicht walten lassen und vor allem genau aufpassen, ob und wo er seine Konto- oder Kreditkartendaten eingibt.