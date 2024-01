November-Deals nicht immer gut Rabatt-Tage? So sparen Sie das ganze Jahr über beim Einkauf

50, 60 und 70 Prozent Rabatt sind grad keine Seltenheit? Dann sind wohl Cyber- oder Black-Friday-Deals am Start. Viele versetzt das in Kauflaune. Dabei gibt es so manches zu anderen Zeiten viel günstiger.