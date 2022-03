Trotz hoher Infektionszahlen Maskenpflicht beim Shoppen endet: Wie reagieren die Händler?

Vor dem Einkaufen überprüfen viele nicht nur, ob sie das Portemonnaie dabei haben - sondern auch ihre Maske. Die Pflicht dazu fällt in wenigen Tagen vielerorts weg. Was heißt das konkret in den Läden?