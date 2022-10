Energiekosten: Verzweifelte Anrufe bei Verbraucherschützern

Immer mehr Bürger geraten wegen explodierender Energiekosten in Not. Die Zahl der Hilfesuchenden nimmt deutlich zu, warnen Verbraucherschützer.

Mainz - Immer mehr Menschen bekommen die hohen Preise für Heizöl, Erdgas und Strom zu spüren. Die Verunsicherung und Sorgen, die daraus entstehen, bekommen wiederum die Verbraucherschützer zu spüren, an die sich viele Bürgerinnen und Bürger wenden.

„Bei uns ist der Teufel los - und zwar auf allen Ebenen“, sagte der Energie- und Bauexperte Hans Weinreuter von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

„Die Zahl dieser Verzweifelten hat in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen“, berichtete Weinreuter. Die Verbraucherschützer schauten sich jeden einzelnen Fall an. „Wir prüfen, ob die Menschen in dem für sie günstigsten Vertrag sind und ob die Rechnung in Ordnung ist“, sagte er mit Blick auf die Anrufe von Gaskunden.

Gegebenenfalls müssten die Verbraucher dann direkt mit ihren Versorgern reden und - falls es in der Jahresabrechnung um Nachforderungen gehe - die Zahlungsmodalitäten für einen Ratenplan klären.