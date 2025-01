Zehn Sekunden bis Geldeingang Ab 2025: Echtzeitüberweisungen ohne Extrakosten möglich

Schon bald können Bank- und Sparkassen-Kunden in Europa Geld in Sekundenschnelle empfangen - und überweisen. Und das ohne Zusatzkosten. Was zunächst erfreulich klingt, hat aber auch einen Haken.