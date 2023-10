Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ihre derzeitige Wohnung zu finden, war nicht schwer, sagt Jana H. Seit fünf Jahren lebt sie zusammen mit ihrem Partner und den zwei gemeinsamen Kindern in einer Fünfraumwohnung in einem Plattenbau in Halle-Neustadt im Südpark-Viertel in Halle. Als großen Pluspunkt sieht sie die Infrastruktur: „Alles, was es braucht, ist zu Fuß erreichbar“, sagt die Mutter. Es gibt den Südpark mit Spielplatz in der Nähe, einen Kindergarten, eine Schule, einen Kaufland-Supermarkt, eine Bushaltestelle. Die Wohnung an sich sei zwar nicht perfekt, aber in Ordnung: „Das Gebäude wurde Mitte der 80er Jahre gebaut, vieles ist geflickschustert und nur notdürftig renoviert“, sagt H. Dinge, über die sie hinwegsehen könne.