Weihnachten steht vor der Tür, aber Sie haben noch kein Geschenk? Diese fünf DIY-Weihnachtsideen sind nicht nur kreativ, sondern auch schnell umgesetzt. Wir haben fünf Bastelideen zusammengestellt, mit denen Sie das Fest retten können.

Weihnachten steht vor der Tür und noch immer kein Geschenk? Ein selbst gebasteltes Geschenk könnte die Lösung sein.

Magdeburg/Halle (Saale). - Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Wer noch immer keine Geschenke hat, gerät langsam in Zeitnot. Anstatt eines teuren, gekauften Geschenks gibt es auch die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und zu basteln. Wir haben eine Auswahl an DIY-Bastelideen zusammengestellt.

1. Selbstgemachtes Gewürzöl für Hobbyköche

Um Hobbyköchen eine Freude zu bereiten, sind selbstgemachte Gewürzöle eine Möglichkeit. Diese kann man wunderbar als Zutat für Salate, Ofenkartoffeln, Nudel- oder Reisgerichte benutzen.

Das Öl kann man je nach Bedarf unter anderem mit Kräutern wie Rosmarin und Thymian, Knoblauch oder Chili aromatisieren.

Beispiele für verschiedene Gewürzöle:

Italienisches Kräuter-Öl: Thymian- und Rosmarinstängel in Olivenöl einlegen.

Thymian- und Rosmarinstängel in Olivenöl einlegen. Thymian-Zitronen-Öl : Zitronenschale und Thymian in Öl einlegen.

: Zitronenschale und Thymian in Öl einlegen. Rosmarin-Knoblauch-Öl : Rosmarin und Knoblauch in Öl einlegen.

: Rosmarin und Knoblauch in Öl einlegen. Chili-Öl: Chili in Öl einlegen.

2. Lesezeichen für Bücher

Ein schönes Geschenk für eine Leseratte ist ein selbst gestaltetes Lesezeichen. Diese können ganz einfach nach dem Geschmack des Beschenkten gestaltet werden. Auch bei den Materialien kann variiert werden: Egal ob mit farbiger Pappe, als Bilder-Collage oder aus geflochtenem Stoff – hier gibt es unzählige Möglichkeiten.

3. Geschichtete Backmischung im Glas

Eine selbst geschichtete Backmischung im Glas ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch ein prima Geschenk, wenn es mal schnell gehen muss. Eine Backmischung im Glas für selbstgemachte Brownies könnte zum Beispiel so aussehen:

Zutaten für ein Glas mit 500ml:

60 Gramm Weizenmehl

eine Prise Salz

1/2 Teelöffel Backpulver

60 Gramm Backkakao

40 Gramm gemahlene Mandeln

50 Gramm brauner Zucker

50 Gramm Zucker

50 Gramm Schokodrops (genaue Menge je nach Platz)

Um die Backmischung richtig zu schichten, werden die Zutaten der Reihe nach in ein 500 ml Glas gegeben. Angefangen vom Mehl bis hin zur Schokolade. Dabei sollte jede Schicht gerade sein; dafür werden die einzelnen Zutaten leicht mit einem Löffel festgedrückt. Das Glas muss am Ende bis zum Rand gefüllt sein.

Um die Brownies zu backen, wird der Mix zusammen mit zwei verquirlten Eiern und 60 Gramm geschmolzener Butter in eine Schüssel gegeben. Anschließend wird alles verrührt und der Teig in eine kleine, eingefettete Backform gefüllt (ca. 20 × 20 cm groß) und im vorgeheizten Ofen bei 180 für circa 25 Minuten gebacken.

4. Schneekugel selbst basteln

Eine selbst gestaltete Schneekugel ist eine schöne Möglichkeit, um jemandem eine Freude zu bereiten, der gerne dekoriert. Dabei gibt es unzählige Möglichkeiten: Von der klassischen Schneekugel mit Weihnachtsbaum oder Schneemann bis hin zu persönlichen Varianten mit eigenen Fotos oder Gegenständen ist alles möglich.

Detaillierte Anleitungen, wie die Kugeln zu erstellen sind, gibt es unter anderem bei YouTube.

5. Keramik selbst bemalen

Eine schöne Möglichkeit, den Liebsten eine Freude zu bereiten, ist das Verschenken von selbst bemalter Keramik. Gerade in den größeren Städten wie Halle oder Magdeburg gibt es mehrere Läden, die diesen Trend anbieten.

Falls es zeitlich nicht mehr reicht, die Keramik noch vor Weihnachten zu bemalen, kann alternativ auch ein Gutschein für ein gemeinsames Bemalen verschenkt werden.