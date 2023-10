Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sie wollen den Turm zu Ende bauen statt aufzuräumen, möchten weitermalen statt aufzubrechen. So sehr Eltern ihren Kindern auch gönnen, in Ruhe spielen zu können – im dicht getakteten Familienalltag lassen sich Unterbrechungen nicht immer vermeiden. In diesen Momenten protestieren Kleinkinder oft lautstark. Und das ist gut so.