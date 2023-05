Wandern, Lasertag, Fußballgolf: Was Sachsen-Anhalt in den Pfingstferien zu bieten hat

Ja ist denn heute schon Pfingsten? Das nicht, aber die Pfingstferien beginnen dennoch schon an diesem Montag in Sachsen-Anhalt. Oma und Opa springen in Sachen Betreuung sicher gern ein. Aber wohin soll es gehen? Die Mitteldeutsche Zeitung hat sechs Tipps zusammengestellt, mit denen Großeltern bei ihren Enkeln punkten können: