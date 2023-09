Familienleben in Sachsen-Anhalt Kitakosten in Sachsen-Anhalt: Warum Eltern bis zu 137 Euro mehr zahlen

In Sachsen-Anhalt variieren die Kitakosten erheblich. Während einige Eltern für erstklassige Betreuung tief in die Tasche greifen, zahlen andere deutlich weniger. Doch was steckt hinter diesen Unterschieden?