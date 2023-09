Familienleben in Sachsen-Anhalt Stadt vs. Land: Wo Sachsen-Anhalter am meisten über Schulprobleme klagen

In Sachsen-Anhalt wächst die Unzufriedenheit bezüglich der schulischen Situation. Besonders in abgelegenen Gebieten ist der Mangel an Lehrern und der Unterrichtsausfall spürbar.