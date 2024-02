Ist's draußen kalt und matschig, heißt es: Freunde einladen und spielen. Bei den folgenden vier Spielen können sechs oder mehr Leute mitmachen. Los geht's.

Für Taktiker: „Mit Trick & Tücke“

Dies ist ein Ärgerspiel. Denn wie blöd, wenn ein Mitspieler eine Karte ausspielt, die mich beklaut oder zwingt, ins gegnerische Pleite-Team zu wechseln. Doppelseitig bedruckte Karten vor jedem Spieler zeigen die jeweilige Teamzugehörigkeit. Besitzt ein Team viele Münzen, haben dessen Mitglieder gute Chancen, Siegel abzugreifen. Wer aber Pech hat, wird kurz vor der Siegel-Vergabe aus dem Team geworfen. Wie ungerecht! Doch Rache ist süß. Schließlich haben alle Spieler die gleichen Aktionskarten, um Münzen zu bekommen oder Mitspieler zu ärgern – und wer pausiert, darf ausgespielte Karten wieder zu sich nehmen. Unser Fazit: Das tückische Trick-Spiel (erschienen bei Piatnik) klappt mit der Zeit immer besser, vor allem, wenn die Spieler die Karteneffekte verinnerlicht haben und ganz gezielt auf das Ergattern ihres fünften Siegels hinarbeiten. Das Spiel ist für 3 bis 6 Spieler und für alle ab 10 Jahren geeignet.

Für Wortfinder: „Tension“

Bei diesem Spiel werden zehn Begriffe gesucht. Zum Beispiel zehn Wintersportarten oder zehn Glückssymbole. Zwei Teams gehen abwechselnd als Ratende an den Start und schlau ist es, vor dem Ablauf der Sanduhr möglichst viele und mehr als zehn Begriffe zu nennen. Die Lösungsliste je Kategorie wurde nämlich willkürlich zusammengestellt. Werden grüne Dinge gesucht, gelten zum Beispiel „Kleeblatt“ oder „Krötenschleim“ nicht – dafür aber die Begriffe „100-Euro-Schein“, „Limette“ und „Smaragd“. Jeder gelistete Begriff, den das Rateteam nennt, gibt einen Punkt und bringt die Spielfigur dieses Teams Schritt für Schritt in Richtung Ziel. Unser Fazit: Das Spiel „Tension“ (erschienen bei HCM Kinzel), für alle ab 8 Jahren, ist einfach, kurzweilig und mit einem pfiffigen Punktezählgerät ausgestattet.

Vier Spiele, vier verschiedene Herausforderungen. Verlage

Für Flinke: „Robo Alarm“

Bei „Robo Alarm“ dient die Spielschachtel als Robotermaske. Batterien machen es außerdem möglich, dass der Maskenträger immer nur alle paar Sekunden und ganz kurz auf einem Auge etwas sehen kann. Während sich Robo fast blind und langsam tastend umherbewegt, huschen die Mitspieler schnell von einer Ecke zur anderen – immer darauf bedacht, nicht ins Blickfeld des Maskenträgers zu geraten. Das Ziel der Umherhuschenden: Sich die vorher im Raum verteilten Karten zu schnappen. Diese symbolisieren Kunstwerke, die rasch und manchmal auch im Team zu passenden Fluchtautos gebracht werden müssen. Kniffelig ist: Räuber, die zwei Mal von Robo gesehen werden, scheiden aus. Unser Fazit: „Robo Alarm“ (erschienen bei Schmidt Spiele) ist actiongeladen und aufregend - für 3 bis 9 Spieler und alle ab 7 Jahren geeignet.

Für Rateprofis: „Mind Match“

Denken wie die anderen – darauf kommt es bei „Mind Match“ an. Tatsächlich sollen die Spieler nämlich die Gedanken des so genannten Medium-Spielers erraten. Will dieser maximal viele Punkte, sollte er möglichst so denken, dass seine Mitspieler auf den gleichen Gedanken kommen wie er. Lautet der Startbegriff etwa „Maus“, könnte der Medium-Spieler „Nagetier“ notieren. Oder doch lieber „Käse“? Für einen Begriff muss sich das Medium entscheiden – die Mitspieler hingegen können mehrere Worte notieren. Weniger Notizen bringen allerdings mehr Punkte. Unser Fazit: „Mind Match“ (erschienen bei Huch!) ist ein Spiel für bis zu 6 Mitspieler, voller Spannung und Emotionen, denn welch ein Geschrei, wenn das Medium in eine völlig andere Richtung denkt – zum Beispiel an die Maus an einem Computer. Geeignet für alle ab 8 Jahren.