In dem beliebten Internetforum Reddit diskutieren Menschen aus allen Branchen offen über ihre Löhne – anonym, dafür mit Beweisbildern von ihrer Gehaltsabrechnung. Die Community zeigt, wie unterschiedlich Einkommen in Deutschland ausfallen. Ein Blick hinter die Kulissen des Online-Gehalts-Theaters.

Hier kommen die Besserverdiener! Im Netz tobt die Schlacht um das beste Gehalt

Auf Reddit kann über so gut wie jedes Thema diskutiert werden. Die Internetseite dient nicht nur als Forum, sondern auch als Social-Media-Plattform.

Halle (Saale)/Magdeburg. – Im Internet gibt es bekanntlich nichts, was es nicht gibt. Bester Beweis dafür ist eine aktuelle Diskussion um Gehälter, die im Internetforum Reddit heißgelaufen ist.

Auf dem Subreddit "r/lohnabrechnung" posten Mitglieder regelmäßig Screenshots ihrer Gehaltsabrechnungen – ohne Namen oder persönliche Daten. "Es geht um Zahlen, nicht um Leute", erklärt ein Nutzer in den Kommentaren.

Community-Reaktionen: Von Staunen über Kopfschütteln bis Verständnis

Erstellt wurde besagter "Subreddit" (Forenbeitrag zu einem bestimmten Thema) am 14. Dezember 2025. Im Stundentakt posten seitdem Internetnutzer Bilder ihrer Lohnabrechnungen oder Kommentare zum Thema. Die Seite wird durchschnittlich von mehr als 250.000 Besuchern wöchentlich besucht bei derzeit mehr als 5.500 Beiträgen pro Woche. (Stand: 16.1.2025).

Die Meinung dazu ist in der austauschfreudigen Internetgemeinde gespalten. "Schon wild, was man da sieht. Irgendwelche Sachbearbeiter oder IHK-Typen laufen mit 7-8k brutto raus", wundert sich ein Nutzer.

"Bekomme das Gefühl, dass das Durchschnittsgehalt bei 10k liegt", antwortet ein anderer. "K" dient dabei als Abkürzung für Kilo, also das Tausendfache.

Auch interessant: Magdeburg und Sachsen-Anhalt: Wo stehen Sie mit ihrem Lohn?

Doch es lässt sich auch Verständnis finden: "Dass US-Unternehmen solche Gehälter (auch in Deutschland) zahlen, ist doch eigentlich den meisten bekannt, oder nicht? Es ist eben nur schwer, da reinzukommen", verteidigt jemand die fast fünfstellige Auszahlungssumme einer Lohnabrechnung aus der IT-Branche gegen den Vorwurf, sie sei fake – also nicht echt.

Die drei großen Fragen: Wozu, weshalb, warum

Welchem Zweck der Gehaltsvergleich dient, ist wohl Interpretationssache. Während er manchen der Unterhaltung dienen könnte, scheint es für andere eine gute Möglichkeit zu sein, ein bisschen mit großen Zahlen zu prahlen.

Oder auch: einmal ordentlich Dampf abzulassen. "16 Jahre alte Cheerleader posten Selfies bei Instagram, der 42 Jahre alte Finanzwirt zeigt halt die Lohnabrechnung bei Reddit", resümiert ein Nutzer trocken.

Die Anonymität – zu sehen sind nur die selbstgewählten Nutzernamen, persönliche Informationen in Dokumenten werden geschwärzt – macht es zudem offensichtlich einfacher als im echten Leben, unverblümt über Löhne zu sprechen.

Passend zum Thema: Viele Verbraucher fallen auf Fake-Shops im Internet herein

Vor allem der Unterhaltungsfaktor spielt wohl für viele eine entscheidende Rolle. Besonders großer Beliebtheit erfreuen sich Vergleiche zwischen Branchen: Lehrer, Handwerker, Bürokräfte oder Pflegepersonal stellen ihre Gehaltsabrechnungen nebeneinander.

Die Community analysiert nicht nur die Beträge, sondern auch Steuerklassen, Zuschläge und Zusatzleistungen. Oft entsteht daraus ein regelrechtes Gehaltstheater, bei dem sich die Nutzer gegenseitig wertvolle Tipps geben, wie: "Wenn du weniger willst, komm zu mir ins Team – wir zahlen aber nur mit Pizza."

Ungerechtigkeit bei Bezahlung aufzeigen: Anonymität macht es möglich

Der Subreddit "r/lohnabrechnung" liefert nicht nur unterhaltsame Einblicke, sondern zeigt auch, wie ungleich die Bezahlung in Deutschland ausfällt. Ein Nutzer fasst zusammen: "Hier sieht man endlich mal, was Kollegen wirklich verdienen – im Büro, auf der Baustelle, in der Pflege. Zahlen lügen nicht, Menschen interpretieren sie nur anders.“

Ob alle Beiträge echt sind, bleibt jedoch ein Geheimnis. Zudem lässt sich eine große Diskrepanz zwischen Posts von kleinen und großen Gehältern feststellen.

Ein KI-Moderator des Forums erklärt auf Nachfrage: "In Gehalts-Communities werden überdurchschnittliche Einkommen häufiger geteilt als niedrigere oder durchschnittliche. Dadurch kann leicht ein verzerrter Eindruck entstehen, wie verbreitet hohe Nettoeinkommen tatsächlich sind."

Lesen Sie auch: Betrug mit Pay-TV: Durchsuchungen in drei Ländern

Wenn jemand ein niedrigeres oder durchschnittliches Einkommen hat, sei er sehr zum Posten ermutigt, um die Verzerrung zu reduzieren und für ein realistischeres Gesamtbild zu sorgen. Fraglich ist dabei nur, wer sich davon motiviert fühlt.

Gehaltsvergleich auf Reddit: Unterhaltung, die mit Vorsicht genossen werden sollte

Die Community macht das Foren-Thema zu einer Art Spiegel des Arbeitsmarkts: Sie visualisiert Trends, macht Steuerklassen-Debatten sichtbar und deckt manchmal überraschend hohe oder niedrige Einkommen auf. Und das zumeist sogar ohne persönliche Angriffe. Dennoch sollte die Aussagekraft der einzelnen Beiträge mit Vorsicht genossen werden.

Neues Projekt: So lernen Magdeburger Schüler mit Geld umzugehen

Der Subreddit zu Lohnabrechnungen zeigt indes, dass Gehaltsvergleiche nicht nur Neid erzeugen, sondern auch unterhaltsam und gewinnbringend sein können.

Die Mischung aus Analyse, Humor und anonymen Einblicken macht "r/lohnabrechnung" für alle interessant, die wissen wollen, wie viel sie wirklich im Vergleich zu anderen verdienen – und sich dabei selbst nicht zu ernst nehmen.