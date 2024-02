Ein Junge und ein Mädchen spielen in einer Kindergruppe in einer Kindertagesstätte.

Magdeburg/Köln - Bei den Kita-Gebühren herrschen in Deutschland große Unterschiede. Wie aus einer Untersuchung des Instituts der Deutschen Wirtschaft hervorgeht, sind die Gebühren in Sachsen-Anhalts Großstädten Magdeburg und Halle eher teurer, was unter anderem daran liegt, dass der Kita-Besuch in einigen Bundesländern zum Teil kostenfrei ist. Für eine Betreuung von acht Stunden müssen Familien mit einem Kind demnach in Magdeburg 128 Euro pro Monat bezahlen, in Halle 119 Euro. Während in Reutlingen in Baden-Württemberg je nach Einkommen bis zu 250 Euro gezahlt werden müssen, sind es in Ingolstadt in Bayern beispielsweise 40 Euro. In einigen Städten ist der Kita-Besuch in den letzten zwei Jahren vor der Schule sogar beitragsfrei.

Punkten können die Kitas in Magdeburg und Halle dagegen bei den Kosten für Kinder unter vier Jahren. Dort liegen beide Städte eher unter den günstigeren Orten in Deutschland. Hinzu kommt, dass bei Familien mit mehreren Kindern diese in Sachsen-Anhalt kostenfrei die Kita besuchen können.

Bundesweit betrachtet wurden die jeweiligen landesrechtlichen Regelungen und Gebührenordnungen von 82 Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern. Berücksichtigt wurden möglichst die Grundgebühren im ersten Halbjahr 2024 - plus gegebenenfalls Kosten für die Verpflegung und weitere Leistungen. Die Spannbreite bei den Kita-Gebühren in Deutschland ist groß. Je nach Wohnort kann der Kita-Besuch kostenlos sein oder aber es fallen mehrere hundert Euro im Monat an. In Einzelfällen können es bei außergewöhnlich hohen Einkommen der Eltern auch mehr als 1000 Euro sein.