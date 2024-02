Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ob es nun um bestimmte Gewohnheiten, Sprache oder den Umgang mit anderen geht: Wie sehr einen die eigene Kindheit prägt, zeigt sich oft noch im Erwachsenenalter. Dass Eltern eine solch wichtige Modellfunktion einnehmen, liegt daran, dass das soziale Miteinander die Grundlage für unsere Entwicklung bildet: „Schon direkt nach der Geburt interagieren wir mit der Umwelt und mit Menschen in unserem Umfeld“, sagt David Weiss, Entwicklungspsychologe am Institut für Psychologie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. „Diese Interaktionen sind entscheidend dafür, um verschiedene Fähigkeiten entwickeln: zum Beispiel Sprache, ein Verständnis für soziale Normen und Verhaltensweisen – aber auch ein Konzept von uns selbst, eine Identität.“ Insbesondere kleine Kinder lernen viel, indem sie andere Menschen nachahmen. Dabei spielen Vorbilder eine sehr große Rolle: „Sie dienen als Orientierungspunkte, an denen wir unser Verhalten ausrichten“, sagt Weiss.