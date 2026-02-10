Philipp Nawrath schießt fast perfekt. Ein Fehler ist es am Ende nur. Für den Podestplatz im Olympia-Einzel von Antholz reicht es aber trotzdem nicht.

Antholz - Zwei Tage nach Bronze mit der Mixed-Staffel sind die deutschen Biathleten im ersten Einzelrennen der Olympischen Winterspiele knapp leer ausgegangen. Philipp Nawrath schaffte es als Bester eines deutschen Quartetts im Einzel auf den fünften Platz. Nach 20 Kilometern und lediglich einer Strafminute hatte der 32-Jährige aus Nesselwang 1:31,5 Minuten Rückstand auf den fehlerfreien Olympiasieger Johan-Olav Botn aus Norwegen.

Silber und Bronze gingen an Eric Perrot aus Frankreich und Sturla Holm Laegreid aus Norwegen. Beide leisteten sich einen Fehler. Nawrath hatte am Sonntag mit der Mixed-Staffel bereits die Bronzemedaille gewonnen, verpasste es nun aber durch seinen Schießfehler, sich gleich noch mal zu belohnen.

Letzte Olympia-Medaille im Einzel vor zwölf Jahren

Eine solide Olympia-Premiere lieferten David Zobel (Platz 29) und Lucas Fratzscher (31) ab. Die beiden schossen nur zweimal daneben, Zobel wurde 21. und Fratzscher beendete das Rennen auf Rang 23. Eine große Enttäuschung musste indes Philipp Horn hinnehmen. Auf seinen Lieblingsstrecken kassierte der 31-Jährige gleich sechs Strafminuten und landete abgeschlagen auf Rang 40.

Im längsten aller Biathlonrennen wartet der Deutsche Skiverband bei den Männern seit zwölf Jahren auf eine Medaille. 2014 hatte Erik Lesser im russischen Sotschi Silber gewonnen, den bislang letzten deutschen Olympiasieg feierte Michael Greis bei den Winterspielen von Turin 2006.

Bei den Frauen triumphierte Denise Herrmann-Wick vor vier Jahren in dieser Disziplin in Peking. Am Mittwoch (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) treten für Deutschland über 15 Kilometer Franziska Preuß, Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Selina Grotian an.