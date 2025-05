Brandgefahr in der Natur

Frankfurt/Main - Bei ausgiebiger Trockenheit erhöht sich die Waldbrandgefahr erheblich. Dann kann auch von parkenden Autos eine Gefahr ausgehen. Deren Auspuffanlagen und Katalysatoren unter dem Auto können sich schon nach wenigen Minuten Fahrzeit auf mehrere Hundert Grad erhitzen.

Auch Bremsen können sehr heiß werden, erläutert der ADAC Hessen-Thüringen. Ausgetrocknete Grasflächen könnten dabei leicht in Brand geraten. Etwa könnten sich Grashalme, welche die heißen Bauteile am Auto berühren, schnell entzünden - mit schwerwiegenden Folgen.

Autofahrer sollten daher grundsätzlich nur auf dafür gekennzeichneten Bereichen parken. Das ist gerade zum Start der Badesaison an vielen Seen wichtig. Autos sollten nicht „wild“ und achtlos am Wegesrand abgestellt werden, nur um ein paar Meter Strecke einzusparen. Asphaltierte oder geschotterte Parkflächen könnten sorglos genutzt werden.

Rauchen ist gefährlich - nicht nur für die eigene Gesundheit

Auch wenn Rauchen im Auto nicht verboten ist – Zigarettenstummel aus dem Auto zu schnippen ist es. Und das kann neben Verwarngeldern - je nach Landesrecht in der Regel von 20 bis 50 Euro - weitere beträchtliche Folgen nach sich ziehen.

Zum einen können laut ADAC durch achtlos aus dem fahrenden Auto geworfene Zigaretten im schlimmsten Fall Waldbrände entstehen. Zum anderen könnte eine Kippe etwa einem Motorradfahrer vors Visier geweht werden, so dass dieser erschrickt, stürzt und sich verletzt. Dann mache sich der leichtsinnige Raucher der fahrlässigen Körperverletzung schuldig.