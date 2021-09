VW ID5 kommt im ersten Halbjahr 2022

Wolfsburg - VW krönt die europäische ID-Familie im ersten Halbjahr 2022 mit dem ID5. Als Prototyp bereits auf der IAA Mobility in München gezeigt, soll das elektrische SUV-Coupé nach Angaben des Unternehmens rund 2000 Euro mehr kosten als der technisch identische ID4 und wird entsprechend bei rund 47 000 Euro starten.

Angeboten wird der auf 4,61 Meter gestreckte Geländewagen im Gegensatz zum ID4 nur mit dem großen Akku. Trotz schrägen Hecks bietet er wie der ID4 543 Liter Kofferraum. Der ID5 hat eine Kapazität von 77 kWh und soll Reichweiten von rund 500 Kilometern ermöglichen. Den Antrieb übernimmt wahlweise ein Heckmotor mit 150 kW/204 PS oder ein Allradantrieb mit zwei E-Maschinen und zusammen 220 kW/299 PS. Die Höchstgeschwindigkeit liegt beim Top-Modell GTX bei 180 km/h.

Offiziell markiert der ID5 erst einmal das obere Ende der ID-Familie und wird zum Flaggschiff der SUV-Flotte erkoren. Doch womöglich kommt es bald noch dicker. Für China und die USA hat VW auch einen ID6 entwickelt, der bei 4,88 Metern als aktuell einziges Elektromodell aus dem VW-Konzern eine dritte Sitzreihe bietet. Diesen Bedarf soll in Deutschland der ID Buzz decken. Doch kommt der erst Ende nächsten Jahres und könnte vielen Kunden obendrein eine Nummer zu groß werden. Bei entsprechender Nachfrage, so heißt es deshalb in VW-Kreisen, sei der ID6 deshalb auch für Europa denkbar.