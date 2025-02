Halle / Saale - Auch Volvos größtes SUV steht nun unter Strom. Anders als vor Jahren angekündigt, wird aber auch der Verbrenner-Bruder XC90, der gerade ein Facelift bekommen hat, noch länger als ursprünglich geplant produziert werden. Wie lange, wird wohl auch von der Kundschaft abhängen, die derzeit nicht gerade auf Elektroautos fliegt. Nichtsdestotrotz baut Volvo seine Elektro-Flotte aus. Noch in diesem Frühjahr folgen die vollelektrische Limousine ES90 und der EX90 in der Version „Cross Country“, also mit Offroad-Designelementen und kleinen Offroad-Extras.

Der Luxus-Stromer EX90 (ab 83. 700 Euro) soll ganz vorn mitmischen in der Oberklasse der SUV, wo das Beste gerade gut genug ist und man mit Extras, wie auch beim EX90, schnell die 100.000 Euro-Marke deutlich überschreiten kann. Mit einer Länge von 5,04 Meter, einer Breite von 2,11 Meter zählt der EX90 zu den größten Elektro-SUV auf dem Markt. Drei Antriebsversionen stehen zur Wahl, an üppiger Kraft mangelt es nie. In der Single Motor Variante (Einstieg in die Modellreihe) kommt eine 104-kWh-Hochvoltbatterie zum Einsatz, die beiden Twin Motor Versionen (dann ein E-Motor auf jeder Achse) werden von einer 111-kWh-Hochvoltbatterie versorgt.

Die Basisversion Single Motor liefert mit nur einem Motor auf der Hinterachse 279 PS und 490 Nm Drehmoment. Im Doppelpack summiert sich die Leistung. 408 PS und 517 PS sind möglich, die Drehmomente liegen dann bei 770 bzw. 910 Nm. Das sind gute Angebote für Anhänger-Nutzer. Der EX90 bietet eine gebremste Anhängelast von 2.200 kg, ungebremst sind es 750 kg. Trotz 2,8 Tonnen Leergewicht reicht dieser Kraftüberfluss aus, um die Fuhre sportlich in Fahrt zu bringen. Holt man raus, was möglich ist, wird man vom leistungsstärksten Modell in 4,9 Sekunden auf Tempo 100 katapultiert und dabei kräftig in die Sitze gedrückt. Wahrscheinlich ließen sich damit locker 250 km/h erreichen, aber auch für diesen Kraftprotze gilt, dass das Höchsttempo (wie bei allen Volvo-Modellen) bei 180 elektronisch abgeriegelt wird.

Bedienknöpfe gibt es nicht, alles wird mit dem Dsiplay gesteuert. Foto: Volvo

Laut Norm verbraucht die Single-Motor-Version 19,9 kWh/100 Kilometer. Die beiden Allradler verbrauchen - in der Theorie - jeweils 20,8 bis 22 kWh/100 Kilometer. Nach ersten Testfahrten an einem kalten Tag im Flachland zeigte derComputer der allradgetriebenen 408 PS-Version einen Verbrauchswert von 25 kWh an. Die Reichweite und der Standort der nächsten Elektrotankstelle ist im Wagen jederzeit abrufbar, und natürlich kann man sich die Strecke dorthin im Navi berechnen lassen. Wie weit man kommt, hängt, wie beim Verbrenner, vom Fahrstil ab und in diesem Fall auch - Batterie! - von der Außentemperatur. Die Single Motor-Version mit netto 104 kWh großem Akku schafft laut Norm 580 Kilometer am Stück, die Twin Motor-Varianten kommen dank des 111 kWh fassenden Akkus maximal 616 Kilometer weit. Beides Werte, die im Alltag kaum erreichbar sein werden. Die Batterie lässt sich an einer Gleichstrom-Schnellladestation mit 250 kW Ladeleistung in nur 30 Minuten von zehn auf 80 Prozent auffüllen. Etwas dürftig sind die Ladezeiten mit nur 11 kW. Dann dauert es bis zu zehn Stunden, die leere Batterie wieder voll zu laden.

Als sehr angenehm im Stadtverkehr erwies sich, dass Volvo auch bei diesem Stromer das „Ein-Pedal-Fahren“ möglich macht. Der Wagen bremst automatisch ab, wenn man vom „Gas“ geht und speichert dabei Energie. Ordentliche Bremsen gibt es natürlich trotzdem. Einen Startknopf sucht man vergeblich. Einfach reinsetzten, „D“ einlegen und losfahren. Dabei haben muss man nur den digitalen Schlüssel (ohne jegliche Tasten). Der Radstand von 2,99 Metern garantiert ein großzügiges Platzangebot. Optional lässt sich auch eine Version mit drei Sitzreihen wählen, dann können bis zu sieben Personen Platz finden, hinten warten aber, wie üblich in solcher Konfiguration, eher Notsitze.

Der Kofferraum hat eine Ladevolumen von bis zu 1.955 Litern. Foto: Volvo

Die Bedienung des SUV ist weitgehend knopflos ausgelegt. Google-Diensten wie Google Assistant, Google Maps und dem Google Play Store sind an Bord. Zwei Digitaldisplays sorgen für eine intuitive und einfache Bedienung. Direkt hinter dem Steuer befindet sich eine kleine, flache digitale Anzeige (20,3 cm-Diagonale), die wichtige Informationen direkt im Sichtfeld des Fahrers abbildet. Im Zentrum des Armaturenbrettes befindet sich ein rahmenloser Touchscreen, über den - hochkant, A4-groß - unter anderem Navigation, Infotainment, Klimatisierung, Fahrzeug-Apps, Parkkameras und weitere Assistenzfunktionen gesteuert werden.

Auffällig auf dem Dach ist direkt über der Frontscheibe ein kleiner Buckel. Darin verbirgt sich das sogenannte Lidar-System. Mit Radarstrahlen kann der EX90 so bis zu 250 Meter vorausschauen und das Fahrmanagement entsprechend vorbeugend steuern. Unterstützt wird das von weiteren Informationen, die fünf Radare, acht Kameras und zwölf Ultraschall-Sensoren liefern. All das soll zur noch wirksameren Unfallvermeidung beitragen. Erkannt werden fahrende oder stehende Autos, Motorräder, Radfahrer und Fußgänger - im Querverkehr, im Gegenverkehr und in Fahrtrichtung. Die Sensoren erfassen auch große Tiere. Die riesigen Informationsmengen werden nicht mehr - wie bisher üblich - von 96 einzelnen Steuergeräten verarbeitet, sondern von einem einzigen Hochleistungsrechner.

Bei Kleinigkeiten schießt Volvo im Innovationseifer über das Ziel hinaus. Warum lassen sich die Seitenspiegel nur über ein Menü im Display verstellen? Und ein Handschuhfach, das sich nur nach mehreren Klicks auf dem Display öffnen lässt, ist einfach albern. Ob der Mensch 25 Lautsprecher - davon welche in den Kopfstützen - braucht, sei dahin gestellt, aber das Klangerlebnis (geliefert von Bowers & Wilkinsi) ist unglaublich gut, egal ob man das Auto in einen rollenden Techno-Floor oder in einen Konzertsaal verwandelt. Freilich, dann kann man nicht mehr genießen, wie der nobler Stromer mit hunderten PS nahezu geräuschlos unterwegs ist...

Technische Daten Volvo EX90 Single Motor:

Motor: Elektromotor auf der Hinterachse

Drehmoment: 490 Nm

Leistung: 279 PS

Akku: 104 kWh

Ladezeit: mit 11 kW-Walbox 10 Stunden, mit 250 kW-Schnellladebox 29 Minuten von zehn auf 80 Prozent

Reichweite: 580 km

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Norm-Verbrauch: 19,9 kWh/100 km

Länge: 5,04 m

Leergewicht: 2.787 kg

Zuladung: 603 kg

Kofferraum: 324 -1.955 l plus Laderaum vorn (49 l)

Preis: 83.700 Euro, Topmodell Twin Motor Performance AWD ab 107.400 €