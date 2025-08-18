Monterey - Zwar sind alle Bugattis Raritäten, denn von keiner Baureihe gibt es mehr als 500 Exemplare und viele sind auf wenige Dutzend limitiert. Doch das war einem ungenannten Sammler wohl noch zu gewöhnlich. Er hat sich von der Luxusmarke ein eigenes Auto bauen lassen: den Brouillard. Das Einzelstück wurde auf der Car Week im kalifornischen Monterey gezeigt.

Benannt nach dem Lieblingspferd des Firmengründers Ettore Bugatti und mit vielen Reitermotiven bis hin zu einer Pferdestatue im Schaltknauf verziert, hat der Brouillard den Chiron als technische Basis, dessen Produktion eigentlich bereits ausgelaufen ist, weil Bugatti den Start des Nachfolgers Tourbillon vorbereitet. Von ihm stammt auch der acht Liter große Sechzehnzylinder, zu dessen Eckdaten Bugatti keine Angaben macht. Doch dürfte er kaum weniger Leistung haben als das 1176 kW/1600 PS starke Serienmodell und sicher auch dessen 420 km/h schaffen.

Wie viel der Brouillard genau gekostet hat, ist nicht bekannt. Man hört bei Bugatti aber von einem Preis im „mittleren zweistelligen Millionenbereich“, was ihn zum teuersten Neuwagen der Welt machen dürfte. Nachfrage scheint vorhanden: Im Rahmen des neuen Programms „Solitaire“ will Bugatti künftig bis zu zwei solcher Einzelstücke pro Jahr bauen.