Musste man gestern gerade noch Schnee schaufeln und morgens die Windschutzscheibe freikratzen, scheint nun der Frühling ausgebrochen zu sein - Zeit für den Wechsel auf Sommerreifen?

Soll ich, soll ich nicht? Wann es Zeit für Sommerreifen wird

München - Nach einem recht langen Winter zeigt sich der Frühling aktuell und in den kommenden Tagen vielerorts mit Sonne und milden Temperaturen. Auto waschen, Auto pflegen – das haben nun einige auf dem Zettel. Doch wie sieht es denn mit Sommerreifen aus?

Wer nicht ganzjährig auf Allwetterreifen unterwegs ist, fragt sich vielleicht nach dem richtigen Zeitpunkt dafür - sollte man schon...? Doch auch wenn warme Tage locken, ist der ADAC ganz klar und rät online, mit dem Aufziehen der Sommerreifen noch zu warten.

Bloß nicht zu früh die Schluppen wechseln

Der Club nennt als grobe Faustregel für das Fahren mit Winterreifen: „Von O bis O“ - also von Oktober bis Ostern. Erst dann, wenn das die Temperaturen konstant mild sind und kein Frost mehr ansteht, sei ein Reifenwechsel bedenkenlos.

Doch stabile zweistellige Temperaturen sind laut ADAC noch nicht zu erwarten. Es kann auch noch mal kälter werden. Der Club nennt ein Beispiel aus dem März 2013, als Deutschland von einem heftigen Wintereinbruch überrascht worden sei - mit Schnee- und Glättechaos.

Erst wenn die Temperaturen ab Ostern mehrere Tage in Folge im zweistelligen Plusbereich liegen und die Wettervorhersage weder Schnee noch Frost vorhersagt, sei ein Wechsel auf Sommerreifen ratsam. Denn aufgrund der situativen Winterreifenpflicht müssen wintertaugliche Reifen am Auto sein, wenn es die Straßenverhältnisse erfordern – unabhängig vom Kalender.