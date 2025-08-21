Im Sommer sind Wetterereignisse wie Starkregen keine Seltenheit. Wird man unterwegs im Auto davon überrascht, gilt es ruhig und besonnen zu reagieren. Oder im Idealfall: gar nicht erst loszufahren.

Land unter: Starkregen kann die Straßenverhältnisse binnen kurzer Zeit komplett verändern. Auto- und Motorradfahrer kann das in Stress versetzen.

Stuttgart - Eben war es noch so schön, doch plötzlich prasselt unaufhörlich Regen an die Scheibe und die Straße wird zur Wasserrutsche. Egal, ob unerwartet oder angekündigt: Starkregen verändert die Straßenverhältnisse „drastisch“, warnt die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ). Vor allem droht die Gefahr von Aquaplaning - das Auto schwimmt auf und die Räder verlieren den Kontakt zur Straße. Wie sollte man sich nun verhalten? Die GTÜ gibt Tipps:

Vor dem Losfahren - falls zu Hause bleiben keine Option ist:

Auf Wetterwarnungen achten: Vor allem die regionalen Wettermeldungen oder jene für die geplante Fahrtroute im Auge behalten. Unwetter und Starkregenereignisse werden nicht nur in den Wettervorhersagen erwähnt, sondern etwa auch von öffentlichen Warn-Apps für den Katastrophenschutz wie NINA und Katwarn via Push-Nachricht vermeldet. In solchen Fällen rät die GTÜ dazu, Fahrten nach Möglichkeit zu verschieben oder zumindest mit stark erhöhter Vorsicht zu fahren.

Es sei auch ratsam, bei Unwetterwarnungen das Auto an einer höhergelegenen Stelle zu parken. Besonders Tiefgaragen können sich bei wolkenbruchartigem Regen manchmal innerhalb von Minuten mit Wasser füllen. Dann besteht Lebensgefahr: In solchen Situationen sollte man auf keinen Fall mehr die Tiefgarage betreten.

Unterwegs vom Starkregen überrascht: