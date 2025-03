Klein allein reicht offenbar nicht mehr. Nachdem der Fortwo mittlerweile eingestellt ist, will Smart jetzt mit dem #5 sogar in die Mittelklasse wachsen. Doch der Aufstieg hat seinen Preis.

Mit dem #5 bringt Smart im Sommer sein erstes Mittelklasse-Modell an den Start.

Leinfelden-Echterdingen - Smart hat sein neues Flaggschiff in den Startlöchern und nimmt damit endgültig Abschied vom mobilen Minimalismus. Denn noch in diesem Sommer bringt das von China aus gesteuerte Joint-Venture von Geely und Mercedes mit dem #5 sein erstes Mittelklasse-Modell an den Start.

Mit 4,70 Metern fast doppelt so lang wie der selige Fortwo und immer elektrisch angetrieben, kann der #5 zu Preisen ab 45.900 Euro von April an bestellt werden, teilte der Hersteller mit. Damit liegt er rund zehn Prozent über dem #1, mit dem vor drei Jahren die Neuausrichtung der Marke begonnen hat. Allerdings gibt es dafür nun fünf bequeme Sitzplätze, über 1.500 Liter Kofferraumvolumen und einen Frunk von 72 Litern.

Rund 590 PS sind wohl noch nicht das Ende der Fahnenstange

Beim Antrieb haben die Kunden laut Smart die Wahl zwischen einer Version mit Heckmotor und 250 kW/340 PS oder 267 kW/363 PS sowie einem Allradler mit zwei E-Maschinen und 432 kW/588 PS. Damit sind Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h möglich. Auch bei den Akkus macht Smart Unterschiede.

Das Basismodell fährt mit einer 76-kWh-Batterie 465 Normkilometer weit und lädt mit bestenfalls 150 kW. In den stärkeren Varianten kommt eine 100-kWh-Batterie zum Einsatz, die eine Reichweite von bis zu 590 Kilometern ermöglicht und mit bestenfalls 400 kW lädt. Außerdem ist bereits jetzt auch wieder von einer Brabus-Version die Rede, die aber noch nicht näher spezifiziert wurde.