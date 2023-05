Halle / Saale - Sechs Jahre hat Seat den Ateca schon auf dem Markt und ihn immer wieder erneuert. Das hat sich ausgezahlt, denn das SUV gehört zu den begehrtesten Fahrzeugen im Segment. Gefragt ist der Wagen wegen seines variablen Innenraums, dem Platzangebot, der hohen Sitzposition und der hochwertigen Verarbeitung. Technisch basiert der Spanier auf dem VW Tiguan, ist etwas kürzer wie dieser, aber gut 7.000 Euro preiswerter. Verkauft wird der Ateca ab 26.310 Euro (Benziner 110 PS). Den gefahrenen Diesel mit 150 PS, Allrad und Sieben-Gang-DSG gibt es ab 40.630 Euro. Der 4,36 Meter lange Ateca nutzt den sogenannten modularen Querbaukasten von Volkswagen, der im ganzen Konzern bei diversen Marken verbaut wird. Das verringert die Produktionskosten, spart Platz unter der Motorhaube und man gewinnt so im Innenraum ein paar Zentimeter.

Der Kofferraum gehört mit 510 bis 1.604 Liter (Allrad-Modell 485 bis 1.579 Liter) zu den größten in dieser Wagenklasse. Hinten im Auto gibt es ausreichende Kniefreiheit, der Einstieg ist bequem, über dem Kopf ist im Fonds ausreichend Luft. Innen strahlt der Ateca zeitlose Eleganz aus. Das Material mutet wertig an, die Verarbeitung ist tadellos. Die Bedienung der elektronischen Angebote geht leicht von der Hand. Das Menü gibt keine Rätsel auf. Knöpfe und Hebel sind da, wo man sie erwartet.

Der große Diesel im Ateca (es gibt noch eine Version mit 115 PS) glänzt mit den Vorzügen seiner Bauart: kräftiger Durchzug aus niedrigen Drehzahlen heraus und sparsamer Verbrauch. Zwischen 1.600 und 2.750 Umdrehungen pro Minute liegt schon der Spitzenwert von 360 Nm an. Da kann man einiges an den Haken hängen (2,1 Tonnen). 5,7 Liter auf 100 Kilometer gibt Seat als Normverbrauch an. Im Test kam der Vierzylinder auf 6,4 Liter. Lässt man den Ateca entspannt rollen und verzichtet auf Vollgaseinlagen, konnten kurzzeitig auch Werte um die fünf Liter erreicht werden, was sehr gut ist für so ein großes SUV.

Der Ateca als Diesel beschleunigt erfreulich flott. In deutlich unter zehn Sekunden ist man bei Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 197 km/h. Als Reisetempo empfindet man auf Langstrecke die 150 als sehr angenehm und sicher. Auch über 3.500 Touren hält sich der Motor akustisch angenehm zurück. Unter diesem Wert nimmt man das Aggregat als überaus kultiviert war, leise, unaufdringlich, so wie das moderne Diesel eben können.

Der Fahrkomfort bewegt sich in Richtung Sportlichkeit. Aber es werden auch kurze, harte Unebenheiten gekonnt weggefedert, egal ob der Wagen voll beladen ist oder nicht. Das SUV lässt sich auch auf engen, kurvigen Straßen sportlich fahren, ganz ohne beunruhigende Seitenneigung. Der Ateca klebt satt und sicher auf dem Asphalt. Mit einem kleinen Drehschalter in der Mittelkonsole kann man vier Fahrmodi einstellen. Bei der Allradversion gibt es noch zusätzlich Programme für Schnee und das Offroad Abenteuer. Das sportliche Potential lässt sich im Modus Sport spürbar besser ausschöpfen. Dann kann man sich an strafferer Abstimmung für Lenkung, veränderter Gasannahme und Dämpfung erfreuen, noch agiler durch die Kurven flitzen. Lastwechsel verarbeitet das Fahrwerk sehr gut. Die Lenkung ist im Sportmodus sehr direkt und bietet sensible Rückmeldung. Der Allradantrieb sorgt für mehr Sicherheit auf feuchter Piste und bringt einen auf ruppigen, matschigen Feldwegen nicht gleich in Schwierigkeiten.

Bei der elektronischen Ausrüstung erreicht der Ateca hohes Nievau. Mit dem FullLink-System kann man so ziemlich jedes Smartphone aktivieren. Sehr praktisch ist die kabellose, induktive Ladefläche fürs Handy (optional) in der Mittelkonsole, die außerdem die Telefonverbindung über die Antenne verstärkt. Zwei USB - Anschlüsse sind an Bord, allerdings nur die neusten, in die man viele ältere USB-Stecker nicht mehr einstöpseln kann. Am Heck ist ein Bewegungssensor verbaut, der es ermöglicht, dass man mit einer Fußbewegung unter dem Kofferraum, die Heckklappe öffnen und schließen kann.

Technische Daten Seat Ateca 2.0 TDI 4Drive:

Antrieb: 2,0 Liter-Diesel, Vierzylinder

Leistung: 150 PS

Drehmoment: 360 Nm

Schaltung: Sieben-Gang-DSG, Allradantrieb

Verbrauch im Test: 6,4 l/100 km

Höchsttempo: 197 km/h

Kofferraum: 510 - 1.579 Liter

Länge: 4,36 m

Anhängerlast: 2,1 t

Preis: 40.630 Euro, Einstiegspreis Ateca bei 25.310 Euro (Benziner, 110 PS)