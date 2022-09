Peugeot 5008 punktet als geräumiger und sparsamer Siebensitzer

Halle / Saale - Der Peugeot 5008 punktet vor allem mit zwei Qualitäten: Er bietet jede Menge Platz und als Diesel erfreut er seine Nutzer bei entsprechender Fahrweise mit einer Reichweite von bis zu 1.000 Kilometern. Das im Test gefahrene Modell 5008 Blue HDi 130 EAT 8 wurde von einem 1,5 Liter-Diesel angetrieben, der 130 PS produziert. Ein Drehmoment von 300 Nm sorgt schon im unteren Drehzahlbereich für kräftigen Durchzug, was auch gut ist für den Anhängerbetrieb. Für den Sprint von 0 auf 100 km/h vergehen laut Werk 11,8 Sekunden, in der Praxis hat man das Gefühl, dass es noch beherzter zur Sache geht. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 190 km/h. Die Straßenlage ist in allen Geschwindigkeitsbereichen sehr stabil. Trotz seiner Länge (4,64 Meter) ist dieser Mix aus Van und SUV sehr wendig. Das kleine Lenkrad mit seiner sehr direkten Lenkung gibt dem Fahrer das Gefühl, mit einem deutlich kleineren Fahrzeug unterwegs zu sein, er nimmt es als sehr handlich wahr, anders als wenn er vor dem hochbauenden Wagen steht.

Eine Acht-Gang-Automatik sichert schnelle und sehr sanfte Schaltvorgänge. Sie ist laut Hersteller so abgestimmt, dass der Normverbrauch bei der Version mit Automatik sogar geringer als bei der Version mit manueller Sechs-Gang-Schaltung ist. Das im Vergleich zu prüfen, war nicht möglich, der Durchschnittsverbrauch dieses Fahrzeuges lag im Test bei sechs Liter auf 100 Kilometern, bevorzugt man eine moderate Fortbewegung. Was er darüber hinaus kann, bewies der Diesel auf einer besonders verhalten gefahrenen Spar-Runde. Da lag der Schnitt bei fünf Litern. Das ist im alltäglichen Stadt-Land-Betrieb plus Autobahn natürlich nicht erreichbar, aber es beweist, was der Diesel, wenn er modernster Bauart ist, leisten kann. Und bei niedrigem Verbrauch ist auch der Kohlendioxidausstoß niedrig. 142 Gramm pro Kilometer ist der Normwert, gut für ein so großes und gut motorisiertes Auto.

Bis zu sieben Personen finden Platz im 5008. In der ersten Reihe sitzt man sehr bequem. In der zweiten Reihe gibt es drei Einzelsitze. Sie sind sowohl in der Neigung als auch in der Längs-Achse verstellbar. Durch den Verzicht auf einen Mitteltunnel ist der Platz dort in der Mitte fast genauso bequem wie links und rechts. Passagiere mit über 1,90 m Körpergröße werden in der zweiten Reihe schonmal das Dach touchieren, ansonsten ist der Platz nach oben und vor den Knien völlig ausreichend.

Durch das Umlegen eines Sitzes in der zweiten Reihe kommt man zu den beiden ausklappbaren Plätzen in Reihe drei. Vollwertige Sitze gibt es dort wie üblich bei solchen Konzepten natürlich nicht, es sind Notsitze für die sehr kurze Strecke, eher für Kinder geeignet. Werden sieben Erwachsene platziert, dürfte es knapp werden mit der Zuladung, die liegt bei maximal 612 Kilogramm. Die Fußfreiheit ganz hinten erkauft man sich durch das Vorrücken der zweiten Reihe und so mit ein wenig Komfortverlust für die dort sitzenden Menschen. Braucht man die letzte Reihe nicht, ist sie innerhalb von Sekunden leicht umlegbar und bildet danach einen ebenen Ladeboden. Der 780 Liter-Kofferraum kann bei entsprechender Sitzkonstellation bis zu 1.940 Liter fassen.

Im Kaufpreis sind schon Dinge enthalten, die man sonst nur für Aufpreise bekommt. Unter anderem erfreut die Version 5008 GT Pack serienmäßig mit LED-Scheinwerfern , einem Zehn-Zoll-Touchscreen inklusive 3D-Navigation, einem adaptiven Tempomat, dem Park Assist, 19 Zoll-Alufelgen, einem schlüssellosen Zugangssystem. Als Extras gibt es u.a. ein riesiges Schiebedach und zusätzliche USB-Anschlüsse. Viele wichtige Assistenzsystemen sind Serie, wie etwa der adaptive Tempomat mit Spurhalte-Funktion.

Technische Daten Peugeot 5008 GT Pack BlueHDi 130 EAT8

Antrieb: Vier-Zylinder-Diesel mit 1,5 l Hubraum und 130 PS

Drehmoment: 130 Nm

Schaltung: Acht-Gang-Automatik

Testverbrauch: 6,0 l auf 100 km

Höchsttempo: 190 km/h

Länge: 4,64 m

Kofferraum: 780 l

Tank: 56 l

Preis: ab 41.600 Euro

Preis Testwagen: ab 48.750 Euro