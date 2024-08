Halle / Saale - Opel arbeitet im 125. Jahr seines Bestehens konsequent an der Verwirklichung seiner Elektro-Strategie. In allen Autobaureihen wollen die Rüsselsheimer bis zum Jahresende elektrisch angetriebene oder elektrifizierte Versionen anbieten. Die Voraussetzungen für ein größeres Spektrum von Autos mit alternativen Antrieben sind günstig, denn es werden immer mehr Autos mit dem Blitz verkauft. Um 15,5 Prozent wuchsen im Vorjahr die Zulassungen bei den Personenwagen. Bei den Nutzfahrzeugen konnte die deutsche Marke im Stellantis-Konzern den Absatz sogar verdoppeln. Der Corsa führt derzeit in seinem Segment die Zulassungsstatistik auf dem deutschen Markt sowohl bei den Verbrennern als auch bei den elektrifizierten Autos an.

Den Einstieg in die Elektromobilität bietet Opel mit Hybridantrieben an, die Elektro- und Verbrennermotoren kombinieren. In allen Baureihen werden aktuell die verschiedenen Hybridtechniken verkauft. Bei entsprechender Fahrweise lassen sich damit in der Stadt bis zu 50 Prozent der Fahrstrecke elektrisch zurücklegen. Mit der 48 Volt-Technik ist bis zu einem Tempo von 135 km/h „elektrisches Segeln“ möglich, wenn ohne Last gefahren wird. Diese Technik spart rund einen Liter Benzin auf 100 Kilometer ein, so Opel-Tests.

Opel Zafira Electric Foto: Opel

Bei der derzeitigen Astra-Generation gibt es seit diesem Jahr ein 48 Volt-Hybridantrieb. Der Hersteller kombiniert beim Astra einen 1,2 Liter-Dreizylinder-Turbobenziner mit einem Elektromotor, der hier 28 PS leistet, was sich in einem Verbrauch von rund fünf Litern auf 100 Kilometer widerspiegeln kann. Die Preisliste für den Astra-Hybrid in der GS-Variante beginnt bei 36.430 Euro.

Auch den Corsa gibt es als Hybrid mit 48 Volt-Technik (26.100 Euro). Dabei wird ständig beim Bremsen Energie zurückgewonnen, die den Akku während der Fahrt auflädt. Spürbar unterstützt der E-Motor den Verbrenner beim Beschleunigen, macht Überholvorgänge schneller und sicherer. Der 1,2-Liter-Dreizylinderturbo leistet optional 100 PS oder 136 PS und ist mit einem 28 PS starken E-Motor ausgerüstet. So kann der Kleinwagen bis zu 18 Prozent Kraftstoff sparen, sagt Opel. Mit der 48 Volt-Hybridtechnik sind auch der Astra und der Astra Kombi (Sportstourer) ausgestattet. Im Idealfall, so prognostiziert der Hersteller, liegt der Verbrauch dieser Modelle knapp über fünf Litern auf 100 Kilometer. Die Preise beginnen hier bei 36.430 Euro bzw. 37.930 Euro.

Opel Mokka Electric Foto: Opel

Einen längeren Atem hat nun der Opel Mokka Electric, der mit größerer Batterie (54 kWh) angeboten wird. Dadurch vergrößert sich die Reichweite des 156 PS starken Fahrzeuges von bisher 338 auf bis zu 407 Kilometer. Deshalb erhielt diese Mokka-Version den Zusatz „Long Range“. Auch diese Version beschleunigt vehement beim Anfahren, wenn man es darauf anlegt. Bis auf 150 km/h geht es hinauf. Als Verbrauch gibt der Hersteller 15,5 kWh. In der Top-Ausstattung Mokka Electric Ultimate kann das kompakte SUV bis zu 44.270 Euro teuer werden.

Mehr Reichweite hat auch der Combo Electric. Der Kleintransporter mit Platz für bis zu sieben Personen kann jetzt mit einer Akkuladung bis zu 345 Kilometer weit unterwegs sein kann. Der elektrische Combo bietet insgesamt 18 Assistenzsysteme. Die Preisliste für den 4,41 Meter langen Kleintransporter beginnt bei 38.600 Euro. Beim Fahren spürt man, dass die Basis dieses handlichen, aber hochgebauten Autos der Pkw ist. Das Ladevolumen beträgt je nach Bestuhlung bis zu 4.900 Liter. Angetrieben wird der Combo von einem 136 PS starken Elektromotor, der bringt den 1,8-Tonner auf maximal 135 km/h.

Unter Strom steht auch der Zafira, der zu einem geräumigen, vanartigen Transporter ausgebaut wurde, in den bis zu neun Personen passen. Angeboten werden auch variable Längen. Als Reichweite gibt Opel bis zu 347 Kilometer an. Die Preisliste beginnt bei 47.550 Euro. Als Antrieb dient ein 136 PS - Elektromotor, der mit zwei unterschiedlich starken Batterien kombiniert werden kann, die kleinste (50 kWh) steht für eine Reichweite bis zu 220 Kilometer.

Mit Beginn des Jahres 2025 sollen alle neuen Opel-Modelle nur noch mit elektrifiziertem Antrieb verkauft werden. In Zukunft wird der Einstieg in die Welt der Opel-Stromer mit einem Fahrzeug beginnen, das rund 25.000 Euro kosten soll. Im Herbst wird ein leichtes Nutzfahrzeug mit Wasserstoffantrieb vorgestellt werden. Frontera und Grandland fahren, wohl noch bis zum Jahresende, in elektrifizierten Versionen vor.