Tempoverstöße im Visier der Polizei: Was zu schnelles Fahren und andere Delikte kosten, lässt sich auch anhand eines Online-Rechners prüfen.

München - Aktuell führt die Polizei wieder in verschiedenen Bundesländern in einem sogenannten Blitzer-Marathon verstärkt Kontrollen gegen Raser durch. Manche achten nun noch mehr auf die Tachonadel. Doch natürlich gelten Tempolimits und all die anderen Verkehrsregeln immer. Denn ansonsten wird es auf der Straße schnell gefährlich und teuer.

Wie viel Bußgeld, Punkte und etwaige Fahrverbote bei Vergehen wie zu hoher Geschwindigkeit, zu wenig Abstand und Rotlicht-Verstößen droht, zeigt auch der Bußgeldchecker des ADAC online.

Hier können sich Betroffene oder Interessierte durch Eingaben in verschiedene Masken sofort kostenlos anzeigen lassen, was ihr Fehlverhalten nach sich ziehen kann. Auch kann eine erste Einschätzung abgerufen werden, ob sich eventuell ein Einspruch lohnt.