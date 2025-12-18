Der hält durch: Selbst wenn der Tacho viele Kilometer zählt, stehen die Chancen gut, an ein solides Exemplar zu kommen. Aber: Auch als Gebrauchter ist Audis Mittelklasse-SUV eine Investition.

Stabil und wertstabil: Wer beim Q5 zugreifen will, bekommt gute Ware, muss aber auch tiefer in die Tasche greifen.

Berlin - Zipperlein stehen und fallen oft mit der Laufleistung: Wird ein Auto wenig gefahren, ist es besser in Schuss als eines, das Kilometer schrubbt. Der Audi Q5 bildet da eine Ausnahme: Auch hohe Laufleistungen könnten dem Ingolstädter SUV „nicht viel anhaben“, schreibt der „Auto Bild TÜV-Report 2026“. Bevor man zuschlägt, sollte man dennoch zwei Punkte gesondert abchecken. Und genügend Geld locker machen können, denn auch Gebrauchtware ist teuer.

Modellhistorie: Den Q5 gibt es seit 2008, als er als zweites SUV von Audi in den Handel kam. Die betrachtete zweite Modellreihengeneration war ab 2017 verfügbar, das Facelift stand 2020 an. Leistungsgesteigerte Motoren kamen an Bord; an LED-Licht, Kühlergrill und Stoßfängern gab es die augenfälligsten optischen Änderungen. Im Innenraum ersetzte ein Touchdisplay den Dreh-Drück-Steller in der Mittelkonsole. Seit 2024 wird die dritte Q5-Generation gefertigt.

Karosserie und Varianten: Mit dem Facelift führte Audi auch den Sportback ein, die Schrägheck-Variante des Q5. Allradantrieb ist bei allen Versionen Standard, allein schwächere Diesel fahren mit Frontantrieb. Die Sportmodelle tragen im Namen ein „S“ vorweg. Mit dem Kürzel TFSI e wurden auch Plug-in-Hybrid-Versionen gebaut, die Otto- und E-Motoren miteinander koppeln.

Abmessungen (laut ADAC): 4,66 m bis 4,69 m x 1,89 m x 1,63 m bis 1,66 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 500 l bis 1.550 l; Hybrid: 465 l bis 1.405 l; SQ5: 510 l bis 1.510 l; Sportback: 510 l bis 1.480 l.

Stärken: Der Report attestiert dem Q5 Fahrspaß und Komfort bei guter Verarbeitung und Prestige. Bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) erweist sich die Lenkanlage als top, Fahrwerksrost tritt kaum auf. Besser als der Durchschnitt sind Abblendlicht und Scheinwerfer.

Schwächen: Es zeigen sich laut Report nur wenige Schwachpunkte. So fallen zur dritten HU Querlenker und Achsfedern mit erhöhten Quoten auf. Der Report empfiehlt daher, die Achsaufhängungen vor dem Kauf zu checken. Auch ein fachmännischer Blick auf die Getriebe könne nicht schaden. Mängel, wenn auch nur leichte, werden für die hintere Beleuchtung und die Warnblinker dokumentiert.

Pannenverhalten: In der ADAC-Pannenstatistik weist sich der Q5 (der Erstzulassungsjahre ab 2017) durch eine „hohe bis sehr hohe Zuverlässigkeit“ aus, so der Club. Pannenschwerpunkte gibt es demnach nicht.

Motoren: Benziner (Vier-, Sechszylinder, Allradantrieb): 150 kW/204 PS bis 260 kW/354 PS; Diesel (Vier- und Sechszylinder, Front- und Allradantrieb): 110 kW/150 PS bis 255 kW/347 PS; Plug-in-Hybrid: 220 kW/299 PS und 270 kW/367 PS (Systemleistung).

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele: