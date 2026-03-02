Audi bläst die Backen auf und bringt einen neuen RS5 – erstmals mit Plug-in-Technik. Das ermöglicht elektrisches Fahren auf Kurzstrecken und eine explosive Kraftentfaltung, geht aber ins Gewicht.

Marrakesch - Der Audi RS4 ist Geschichte, jetzt kommt der RS5: Als neuer Konkurrent von Autos wie BMW M3 und Mercedes-AMG C63 bringen die Bayern zum Sommer eine scharf gemachte Version ihrer Mittelklasse an den Start. Sie gibt es zu Preisen ab 106.200 Euro als Limousine und für 107.850 Euro als Kombi Avant, so der Hersteller bei der ersten Pressefahrt in Marrakesch.

Den neuen Namen rechtfertigen die Bayern mit einem neuen Format – schließlich geht das bullige Auto mit weit ausgestellten Radhäusern, riesigem Grill und den bis dato größten Endrohrblenden in der Audi-Geschichte um rund zwölf Zentimeter in die Länge und bietet bei etwa acht Zentimeter mehr Radstand entsprechend mehr Platz.

Bis zu 825 Newtonmeter Drehmoment – und reines E-Fahren

Die wichtigste Neuerung ist allerdings der erste Einsatz eines Plug-in-Hybrid-Moduls, das dem ohnehin schon auf 375 kW/510 PS erstarkten V6-Benziners zugeschaltet wird. Mit 130 kW/177 PS aus der E-Maschine steigt die Systemleistung laut Audi auf 470 kW/635 PS und das vereinte Drehmoment auf 825 Nm. Außerdem kann der RS5 mit der 22 kWh großen Batterie etwa 80 Kilometer weit elektrisch fahren und qualifiziert sich so zudem für eine reduzierte Dienstwagen-Besteuerung.

Zwar steigt mit dem neuen Format und dem doppelten Antrieb das Gewicht um rund 50 Prozent auf knapp 2,5 Tonnen, doch an Dynamik mangelt es dem Quattro nicht: Der Sprint von 0 auf Tempo 100 gelingt laut Audi in 3,6 Sekunden und die schnellsten Varianten erreichen bis zu 285 km/h.

Und wer auch in Kurven seinen Spaß haben oder auf abgesperrten Strecken driften will, dem hilft laut Audi eine neuartige Kraftverteilung an der Hinterachse beim Tanz auf dem Asphalt.