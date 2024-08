Halle / Saale - Kleine Autos werden rar auf dem deutschen Markt. Immer neue Richtlinien zu Fahrsicherheit, Umweltschutz oder Datensicherheit machen es Produzenten schwer, kleine Autos zu akzeptablen Preisen herzustellen. Deshalb streichen viele Marken die Kleinen aus dem Programm. Hyundai hält mit dem i20 daran fest und baut das Modell (ab 19.990 Euro) nun schon in der dritten, aufgefrischten Generation, in der besonders das Design gewonnen hat. Das Heck trägt ein markantes, durchgehendes Leuchtenband. Die umlaufenden Rückleuchten fassen den Tankverschluss ein - eine Design-Winzigkeit zwar, aber so ziemlich einzigartig. Vorn fallen die etwas schmaleren, schnittigeren Leuchten auf. Das H-Logo wanderte vom nun dominanteren Kühlergrill auf die Kühlerhaube.

Unter den Kleinen gehört der i20 mit einer Länge von 4,07 Metern zu den Größeren und fährt etwa in einer Liga mit Corsa oder Skoda Fabia. Das macht den i20 handlich beim Rangieren im Stadtverkehr. Auf den vorderen Sitzplätzen ist das Platzangebot für ein Fahrzeug dieser Klasse sehr gut. Auch Menschen über 1,90 Meter Körpergröße können es sich bequem machen. Hinten, auf der Rückbank, geht es enger zu, aber immer noch nimmt man das Platzangebot - für einen Kleinwagen -als geräumig war. Der Einstieg durch die hinteren Türen ist etwas knapp bemessen, Kopf einziehen Pflicht. Da wird man dann doch daran erinnert, dass man im Kleinwagen unterwegs ist. Was kein Manko ist, man weiß ja, worauf man sich bei einem Vier-Meter-Auto einlässt. Der Kofferraum hat ein Volumen von 224 Liter, sehr praktisch der doppelte Boden. Durch das Herausnehmen einer Abdeckplatte vergrößert sich der Kofferraum deutlich. Höhere Koffer passen dann hinein, ansonsten ist das Fach gut für kleinteilige Utensilien nutzbar. Legt man die Rücksitzlehnen um, kommt man auf 1.075 Liter Stauraum, der Platz für ein komplettes 27er Mountainbike bietet.

Der Hyundai i20 hat ein Kofferraumvolumen von 225 Liter. Foto: Koehler

Innen trifft man auf relativ viel Hartplastik - normal für Kleinwagen. Das 10,25 Zoll große Display hat in der dritten Generation zugelegt. Die Bedienung der Displayfunktionen klappt problemlos. Gut, dass es - wie für die Klimaanlage - noch einige Schalter und Tasten gibt und man sich nicht komplett durch Menüs auf dem Touchscreen wischen muss. Hier wünscht man sich mitunter, dass die Technik schneller reagiert, legt man den Finger auf. Manche Menütexte wirken etwas lang und klein beim Lesen. Es gibt Smartphone-Anbindung via Android Auto und Apple CarPlay, das nun bereits ab der Basisversion. Smartphones lassen sich kabellos laden.

Der gefahrene i20 1.0 T-GDI mit seinen 100 PS hat einen zweckmäßigen, bodenständigen Antrieb, mit dem wohl niemand Bäumen ausreißen will und kann. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich ordentlich bedienen. Kupplungspedal und Schaltung reagieren direkt, beim Gangwechsel hakt und ruckelt nichts. Im Stadtverkehr bewegt man sich flüssig durch Stop-and-go. Dort beim Antritt immer konsequent runterschalten lohnt, das macht das Auto ein wenig spritziger. Aber im Alltagsverkehr ist die Kraftentfaltung nie ein wirkliches Problem. Auf der Autobahn kann man das Auto mit seinem 1,0 Liter-Dreizylinder bis auf etwas über 180 km/h treiben. Dafür braucht es Anlauf und hohe Drehzahlen, die machen den Wagen dann sehr laut. Das schnelle Wohlfühltempo liegt eher bei 130 bis 150 km/h. Im Schnitt konnten im Test 5,6 Liter auf 100 Kilometer erreicht werden, legt man es darauf an, sind auch mal 5,2 Liter drin.

Etwas nervt anhaltend. Seit 2024 ist für Neuwagen ein intelligenter Geschwindigkeitsassistent Pflicht, was eigentlich gut ist. Er weist Fahrer auf das geltende Tempolimit hin und gibt eine visuelle und/oder akustische Warnung von sich, wenn man zu schnell ist. Im neuen i20 geht die gute Absicht den Fahrer auf die Nerven. Denn der Warner ist extrem sensibel. Es piept und blinkt schon, wenn das Limit - etwa im Stadtverkehr - minimal überschritten wird. Abstellen lässt sich das - aber dann schaltet sich auch die Verkehrszeichenerkennung aus... Das ist eine unnötige Schwäche. Aber mit seinen drei Zylindern und 100 PS erfüllt er ansonsen zuverlässig alle Alltagswünsche und ist mehr als nur eine automobile Grundversorgung.

Technische Daten Hyundai i20 1.0 T-GDI

Antrieb: Drei Zylinder-Benziner

Hubraum: 1,0 Liter

Leistung: 100 PS

Drehmoment: 172 Nm

Verbrauch im Test: 5,6 l/100 km

Länge: 4,07 m

Kofferraum: 224 l

Höchsttempo: 182 km/h

Preis: ab 21.500 Euro