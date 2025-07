Stuttgart - Endlich am Urlaubsort angekommen, nun nur noch schnell den bestellten Mietwagen abholen und los geht's. Bevor Sie mit dem fremden Auto vom Hof fahren, ist es allerdings clever, sich ganz genau mit den Funktionen und der Bedienung vertraut zu machen, rät die Prüforganisation Dekra.

Denn bereits der Zugriff auf grundlegende Funktionen wie das Einschalten von Scheibenwischer, Klimaanlage, Radio oder Licht gingen oft nicht so leicht vor der Hand, wie man es vom eigenen Auto gewohnt sei.

Manche Funktionen können sich in Menüs verstecken

Das gilt umso mehr bei modernen Modellen mit Touchdisplays und berührungssensitiven Schaltflächen. Manchmal verstecken sich bestimmte Bedienelemente in einem Menü und sind nicht ohne Suchen und Tippen erreichbar. So etwas kann aber am Steuer stark von der eigentlichen Fahraufgabe ablenken und zu Risiken im Straßenverkehr führen.