Neuzuwachs in der Elektroliga: Der Cadillac Lyriq V rollt ab November in Europa an.

Cadillac biegt auf die elektrische Überholspur ab und bringt seinen Geländewagen Lyriq nun auch als V-Modell. Die Sportversion des Konkurrenten für Autos wie BMW iX und Mercedes EQE kommt in Europa im November in den Handel und soll mindestens 108.809 Euro kosten, teilte der Hersteller mit. Dafür gibt es den 5,04 Meter langen Fünfsitzer in düsteren Farben mit zwei Motoren von zusammen 452 kW/615 PS und 880 Nm – mehr Leistung, als bei jedem anderen Cadillac zuvor. Das reicht im besten Fall für eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,3 Sekunden und erst bei 230 km/h sagt die Elektronik bis hier und nicht weiter.Die Energie dafür liefert ein Akku mit 91 kWh, der eine Normreichweite von 470 Kilometern ermöglichen soll. Während der Lyriq V zu den schnellsten Sprintern in seiner Liga zählt, ist er beim Laden allenfalls Durchschnitt: Mehr als 190 kW sind auch am Schnellader nicht drin. Immerhin hat man es während der Wartezeit bequem und nobel: Während der Lyriq außen den Sportler gibt, verspricht Cadillac den Insassen ein luxuriöses Ambiente mit besonders edlem Leder.