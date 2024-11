Es gibt eine Erklärung für manchen Durchhänger bei der HU: VWs Hochdachkombi Caddy wird viel gefahren, was Mängel erklärt. Abchecken sollten man vor dem Gebrauchtkauf vor allem Fahrwerkskomponenten.

Für Kind und Kegel: Mit dem Hochdachkombi Caddy will VW Familien und allen anderen mit viel Platzbedarf möglichst viel von ebensolchem bieten.

Berlin - Ladequalitäten hat er, der Caddy: In sein Transportabteil passt ziemlich viel Krimskrams, weshalb er auch als Familienauto so beliebt ist. Aber seine Vielseitigkeit hat eine Kehrseite: Er wird ordentlich genutzt und getriezt, was die hohen Laufleistungen zeigen.

Begleiterscheinung: Hohe Beanstandungsquoten am Fahrwerk. Das ist aber nicht das Einzige, was bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) für lange Gesichter sorgt. Auch Lichtblicke gibt es.