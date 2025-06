Wer ein Elektroauto kauft, denkt oft an Reichweite und Preis. Doch eine andere Eigenschaft ist mindestens so wichtig – besonders, wenn es mal über die Stadtgrenzen hinausgehen soll.

Stuttgart - Wer sich für einen elektrischen Kleinwagen interessiert, sollte beim Kauf nicht nur auf den Preis, die Leistung, die Größe der Batterie - also die Reichweite - achten, sondern auch auf die Ladegeschwindigkeit.

„Manche Fahrzeuge bieten in der Basis-Ausstattung nur das mit einem Onboard-Lader langsame AC-Laden mit 11 kW an der Wallbox an“, sagt Jens Dralle. „Wer aber mit seinem Auto auch mal in den Urlaub fahren möchte und zwischenladen muss, benötigt deutlich schnelleres DC-Schnellladen“, so der Leiter Test & Technik der Zeitschrift „Auto, Motor und Sport“.

Diese Alltagstauglichkeit für das ganze Jahr koste bei vielen Herstellern Aufpreis – als Option oder als eine teurere Variante. Wer öfter längere Strecken zurücklegen will, wählt mindestens einen Gleichstrom-Durchfluss (DC) von 50 kW, besser 100 kW. Damit verkürzt sich die Zeit an der Ladesäule immens - so lassen sich sogenannte Schnellladesäulen nutzen.