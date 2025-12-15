Etwas gebraucht statt ganz neu - das kann beim Autokauf viel Geld sparen. Was verbirgt sich hinter Jahreswagen, Vorführwagen und Tageszulassung - und welche Vor- und Nachteile gibt es?

Berlin/München - Ein fabrikneues Auto hat einige Vorteile. Man kann es selbst konfigurieren und hat die komplette Laufzeit der Herstellergarantie sowie eine gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren. Die erste Hauptuntersuchung ist erst nach drei Jahren fällig. Nachteil allerdings: der hohe Preis und Wertverlust.

Eine mögliche Alternative zu individuell bestellten Neuwagen sind Vorführwagen, Jahreswagen oder Tageszulassung. Im Grunde so gut wie neu, aber oft günstiger - die Automobilclubs ACE und ADAC erklären die Vor- und Nachteile.

Vorführwagen

Vorführwagen sind auf den Händler zugelassen. Mit ihnen zeigt er Kunden und Kundinnen oft über mehrere Monate das Modell bei Probefahrten und Präsentationen. Oft haben diese Fahrzeuge eine sehr umfangreiche, Ausstattung mit Extras.

Vorteil: Häufig bessere Ausstattung als sparsamer konfigurierte Neuwagen. Dadurch eigentlich teurer, doch in der Praxis werden oft hohe Rabatte gewährt.

Nachteil: Die Herstellergarantie verkürzt sich um die Zeit, in der das Fahrzeug als Vorführwagen genutzt wurde.

Jahreswagen

Um als Jahreswagen zu gelten, muss ein Fahrzeug mindestens einmal zugelassen worden sein. Die Erstzulassung darf höchstens 12 Monate her sein und zwischen Herstellung und Erstzulassung darf nicht mehr als ein Jahr liegen. Ein Jahreswagen kann daher nie älter als 24 Monate ab Herstellung sein.

Meist haben Jahreswagen nur einen Vorbesitzer oder eine Vorbesitzerin - das muss, anders als beim Vorführwagen, aber nicht ein Händler sein. Es können zum Beispiel Leasing-Rückläufer sein.

Vorteil: Jahreswagen sind häufig fast neuwertig, denn die Laufleistung ist meist überschaubar und Verschleiß selten. Sie kosten oft deutlich weniger als Neuwagen.

Nachteil: Wie Vorführwagen haben Jahreswagen eine verkürzte Garantie.

Tageszulassung

Tageszulassungen helfen Händlern, ihre Verkaufsziele zu erreichen oder Lagerbestände abzubauen. Der Autohändler oder Hersteller meldet dann einen neuen Wagen für nur einen oder wenige Tage an - eine formale Sache, das Fahrzeug wird nicht bewegt.