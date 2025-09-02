Audi stellt sich neu auf und will endlich wieder schlagkräftiger werden. Dafür gibt’s intern neue Prozesse und für alle sichtbar ein neues Design. Das zeigt an einer Studie mit Zukunft.

Audi präsentiert mit dem Concept C auf der IAA eine neue Designsprache für die Zukunft.

Ingolstadt - Audi probt den Neuanfang: Nachdem es zuletzt in allen Bereichen arg gehakt hat bei der bayerischen VW-Tochter, gilt jetzt die „Vision Clarity“ – und zwar nicht nur für die internen Prozesse, die deutlich beschleunigt sein sollen. Sondern auch für eine neue Designsprache. Um die Kunden darauf einzustimmen, zeigt der Hersteller auf der IAA in München (9. bis 14. September 2025) das Showcar Concept C.

Der elektrische Zweisitzer mit versenkbarem Hardtop soll aber nicht nur den Wechsel vom sogenannten Single-Frame-Kühlergrill zum Vertical Frame im Stil der Vorkriegsrennwagen und eine neue, sehr muskulöse Linienführung ohne viel Effekthascherei einläuten, teilt Audi mit. Sondern er soll auch innen eine Rückbesinnung verdeutlichen und wieder mehr Wert legen auf authentische Materialien statt auf animierte Grafiken und große Bildschirmlandschaften.

Und anders als die allermeisten Audi-Studien der letzten Jahre soll es diesmal nicht beim Blickfang bleiben, verspricht Firmenchef Gernot Döllner. Sondern im Stil von TT und R8 soll der elektrische Zweisitzer mit bislang noch ungenannten Eckdaten in zwei Jahren in Serie gehen.

Ein Problem müssen sie bis dahin allerdings noch lösen: Der Reiz des hohen Vertical Frames ist verloren, wenn erst mal ein Kennzeichen davor prangt.