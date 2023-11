Frankfurt/Main - Hyundai elektrifiziert seine sportliche Tochter und schickt auch die N-Division an die Ladesäule. Dort parkt kurz nach dem Jahreswechsel der Ioniq 5 N und sucht den Wettbewerb mit Konkurrenten wie Porsche Taycan oder Tesla Model S. Die Preise werden laut Infos aus Unternehmenskreisen bei rund 75 000 Euro beginnen.

Bislang maximal 257 kW/350 PS stark, bekommt der elektrische Fünftürer dafür nun zwei Motoren mit zusammen bis zu 478 kW/650 PS und kann maximal 260 statt 180 km/h schnell fahren. Den Spurt von 0 auf 100 bewältigt er dabei im besten Fall in 3,4 Sekunden, teilte der Hersteller weiter mit. Damit ihm dabei nicht vorzeitig die Energie ausgeht, hat Hyundai den Akku von 77 auf 85 kWh vergrößert und rechnet mit einer Reichweite von 450 Kilometern.

Zwar fährt die N-Division mit dem Ioniq 5 in eine neue Zeit, will aber weiter die alten Ideale bedienen: So simuliert die Elektronik eigens ein achtstufiges Doppelkupplungsgetriebe samt Schaltpaddeln und Drehzahlbegrenzer und flutet die Kabine mit einem authentischen, an das Fahrverhalten angepassten Motorsound.