Seoul - Hyundai rollt die nächste Generation der Brennstoffzelle an den Start und zeigt auf der Mobility Show in Seoul (4. bis 13. April) jetzt einen neuen Nexo. Der Geländewagen, der seine elektrische Energie an Bord aus Wasserstoff erzeugt, soll noch in diesem Jahr in den Handel kommen, teilte der Hersteller mit.

Beim Generationswechsel wächst der Nexo ein wenig in Länge und Breite und bietet bei 4,75 Metern nun mehr Platz im Innenraum. Auch der Kofferraum legt zu, er fasst bis zu 1.719 Liter. Außerdem sei der Nexo das erste Brennstoffzellenfahrzeug, das auch einen Anhänger ziehen dürfe, so Hyundai.

Schnell aufgetankt

Den Antrieb übernimmt eine E-Maschine mit 150 kW/204 PS an der Vorderachse, die eine Spitzengeschwindigkeit von 179 km/h ermöglicht. Sie wird gespeist aus einer Brennstoffzelle, die aus knapp sieben Kilogramm Wasserstoff den Strom für beinahe 700 Kilometer produziert. Ist der Wasserstoff aufgebraucht, dauert das Tanken nur drei Minuten. Der Nexo ist damit im Bruchteil der Zeit wieder startklar, die ein konventionelles E-Auto aktuell bräuchte.