Hondas HR-V nun auch als Hybrid

Halle / Saale - Honda hat den HR-V einen klassischen Hybridantrieb verpasst. Strom aus einer Batterie unterstützt den Verbrennungsmotor. Ein Plug-in-Modell ist dieser Honda HR-V aber nicht, denn sein helfender Stromspeicher kann nicht aufgeladen werden. Mit diesem Vollhybrid will der Hersteller dazu beitragen, dass bis Ende 2022 alle seine Modelle in Europa elektrifiziert sind. Dabei zählt alles mit: reine Elektroautos, Plug-in-Modelle und eben auch der klassische, nicht aufladbare Hybrid wie der HR-V.

Das Antriebssystem besteht aus zwei kompakten Elektromotoren, die mit einem 1,5-Liter-Benzinmotorn verbunden sind. Den Saft liefert eine Lithium-Ionen-Batterie. Sie verhilft den E-Motor zu einer Leistung von 131 PS. Der Verbrenner steuert 107 PS zum Vortrieb bei.

Während der Fahrt lässt sich zwischen verschiedene Antriebsmodi wählen. Beim „EV Drive“ wird ausschließlich mit Strom gefahren, was allerdings ein sehr kurzes Vergnügen ist, denn für lange Elektrofahrten ist der Wagen nicht konzipiert. „Hybrid Drive“ ist in aller Regel der Hauptmodus, in dem man unterwegs ist, dafür ist der HR-V gemacht: Benziner und Elektromotor teilen sich die Arbeit, wobei der Strom immer in der Helferrolle bleibt, den Anschieber gibt. Die Hauptarbeit liegt beim Verbrennungsmotor. Liegt „Engine Drive“ an, ist der Benzinmotor der Solist, verzichtet auf elektrische Hilfe. Wurde kein Modus gewählt, wechselt die elektronische Steuereinheit je nach Fahrsituation automatisch zwischen Elektro-, Hybrid- und Motorantrieb, was ziemlich nahtlos und nicht spürbar erfolgt. Das dürfte im Alltag die meist arbeitende Antriebskombination sein.

Per Fahrmodusschalter lässt sich auch ein „Sport“-Modus mit noch direkterem Ansprechverhalten aktivieren, während der „Econ“-Modus die Klimaanlage und die Gasannahme des Benziners mit Blick auf einen möglichst geringen Kraftstoffverbrauch anpasst. Die optimale Balance zwischen diesen Fahrprogrammen bietet der Modus „Normal“. Der Fahrer kann manuell zwischen allen Fahrmodi wechseln.

Im Hybrid-Modus wird die überschüssige Leistung des Benzinmotors für das Aufladen der Batterie über den Generator genutzt. Beim Verzögern des Fahrzeuges lädt der Elektroantrieb die Batterie mit Energie auf. Der Fahrer kann den Grad der Energierückgewinnung beim Ausrollen oder Bremsen und das daraus resultierende Maß an Verzögerung - wenn er vom Gas geht - einstellen. Die Hybridwirkung spürt man vor allem im Stadtverkehr, wo Strom für flinkeren Anzug sorgt und beim Abbremsen immer wieder aufgeladen wird. Jenseits der 130 km/h geht diese Hybrid-Spritzigkeit verloren (Spitze bei 170 km/h). Dann ruft der Motor nach hohen Drehzahlen und nervt mit starker Geräuschkulisse, während er bei niedrigem Tempo sehr kultiviert läuft.

Der HR-V ist ein Empfehlung für Hybrid-Cruiser, die entspannt fahren und so bewusst sparen wollen. Zum Sparen entkoppelt eine Kupplung beide Antriebsmaschinen bei Bedarf, dann, ohne Last, segelt der Honda. Mit 5,4 l auf 100 km steht der Wagen in der Liste, im Alltagsbetrieb dürften die sechs Liter deutlich übersprungen werden.

Der 4,34 m lange SUV (ab 30.400 Euro) wiegt unbeladen unter 1.500 kg Kilo, das ermöglicht fast acht Zentner Zuladung. Der Hybrid-HR-V hat dezente Formen mit hohen Schultern und einer Seitenlinie, die markant von den Frontscheinwerfern bis zu den Heckleuchten führt. Völlig neu kommt die Front daher. Auf Wunsch gibt es eine Kontrastlackierung.

Der Tank ist unter den Vordersitzen angeordnet, das schafft Platz im Fond, in dem es - für diese Wagenklasse - ausreichend Platz gibt, obwohl der 1,58 m hohe HR-V niedriger als sein Vorgänger ist. Die Heckklappe öffnet und schließt elektrisch, bis zu 1.305 Liter Gepäck passen in den Kofferraum.

Innen pflegt der Honda HR-V den Einrichtungsstil der Marke, alles zweckmäßig, zeitlos solide, ansehnlich. Das zentrale Display ist mit seinem berührungssensitiven Bildschirm für bessere Ablesbarkeit weit nach oben gerückt. Gut, dass eine Auflage jetzt der Hand besseren Halt gibt, wenn mit dem Finger die einzelnen Funktionen ausgewählt werden. Ein Navigationssystem ist grundsätzlich an Bord, nur mit der Spracheingabe tut sich das System bisweilen schwer und zeigt sich oft unverständig, was bei einer ersten Ausfahrt viele Wiederholungen der Wünsche erforderlich machte.

Technische Daten

Honda HR-V e:HEV

Antrieb: 1,5 Liter-Benzinmotor mit 107 PS und 131 Nm Drehmoment sowie zwei Elektromotoren mit insgesamt 131 PS und 253 Nm Drehmoment.

Kohlendioxid: 122 g/km

Schaltung: Direktschaltgetriebe

Höchsttempo:170 km/h

Normverbrauch: 5,4 l / 100 km

Länge: 4,34 m

Kofferraum: 335 l

Preis: ab 30.400 Euro

Leergewicht: 1.452 kg

Zuladung: 418 kg

