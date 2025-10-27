Ein Klassiker kehrt zurück: Nach 25 Jahren verkauft Honda jetzt wieder einen Prelude. Das Coupé auf Basis des Civic will eine alte Fahrzeuggattung wieder beleben. Doch die Tradition hat ihren Preis.

Frankfurt/Main - Honda haucht der Idee vom Nippon-Coupé neues Leben ein. Denn während Autos wie der Nissan Z oder der Toyota GT86 bei uns aus dem Handel verschwunden sind, bringen die Japaner nach rund 25 Jahren Pause in Deutschland jetzt wieder einen Prelude zurück. Als knackig-kompakter 2+2-Sitzer gezeichnet und technisch eng verwandt mit dem Civic, soll er zum Jahreswechsel für Preise an 49.500 Euro an den Start gehen, teilt der Hersteller mit.Dafür gibt es einen 4,53 Meter langen Zweitürer, der den vernünftigen Hybrid-Antrieb aus dem braven Civic mit dem strammen Fahrwerk des kürzlich eingestellten Breitensportlers Civic Type-R kombiniert. Obwohl für einen Sportwagen mit 135 kW/184 PS eher mäßig motorisiert, verspricht Honda mehr viel Fahrspaß als ein Sprintwert von 8,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und 188 km/h Spitze vermuten lassen.

Die Automatik simuliert Gangwechsel

Dafür haben die Japaner neben dem rundstreckentauglichen Fahrwerk vor allem eine neue Schaltung für die stufenlose Automatik programmiert, die mit Zwischengas und Zugkraftunterbrechung echte Gangwechsel simuliert und so die Sinne reizen will.

Außerdem hat Honda das Gewicht unter 1.500 Kilo gedrückt und auf eine besonders tiefe Sitzposition geachtet. Angenehmer Nebeneffekt dieser unkonventionellen Kombination: Der Normverbrauch liegt laut Honda bei nur 5,2 Litern und der CO2-Ausstoß bei 107 g/km.